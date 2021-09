Spadola, Piromalli zittisce la minoranza: “Hanno perso il lume della ragione”

“Una minoranza con una grande abilità di manipolare la realtà, o meglio le minoranze, perché a Spadola ci sono due minoranze, una titolare e una in panchina, e molto probabilmente non dialogano bene tra loro, altrimenti i consiglieri Procopio e Marchese avrebbero saputo che nella mattinata di martedì 30 agosto, il capogruppo della minoranza Sodaro aveva chiesto telefonicamente al presidente del Consiglio di rinviare la seduta perché allarmato su alcuni contagiati Covid che, a suo parere, potevano avere avuto contatti con alcuni consiglieri”.

Il sindaco Cosimo Damiano Piromalli non ci sta ad incassare silente gli attacchi della controparte e ricostruisce i contorni di una vicenda trasformatasi in polemica.

Il primo cittadino ricorda che “il gruppo ‘Siamo Spadola’ ha “pubblicato un post su Facebook che recitava queste testuali parole: ‘Il gruppo di minoranza considerata la possibilità che alcuni amministratori o loro familiari potrebbero essere stati a contatto con persone positive al Covid, ai quali vanno la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione, chiede che il Consiglio comunale previsto per l’odierna serata venga spostato ed evitare quindi l’eventuale aumento di contagi’”.

Secondo Piromalli questa azione sarebbe stata volta ad “indurre in errore la maggioranza” e quindi l’opposizione “non avendo più argomentazioni valide, al solo fine di mantenersi in vita politicamente e sperando di emergere” avrebbe “escogitato strategie diaboliche per poter strumentalizzare in seguito o addirittura per sperare di rivolgersi ad organi superiori per mandare a casa l’Amministrazione, cosa che in questi quattro anni hanno cercato di fare più volte senza alcun successo”.

Per quanto riguarda i possibili contatti dei consiglieri con i positivi al test rapidi, Piromalli chiarisce che “non aspettavo certo la minoranza per testare tutti i contatti dei possibili contagiati i quali sono risultati tutti negativi al test rapido”.

Piromalli passa al contrattacco e richiama una minoranza che “a distanza di 4 anni non è riuscita ad ingoiare la sconfitta” e non digerisce che “l’Amministrazione confezioni ogni giorno successi e guadagni consensi perché lavora, si impegna ed è presente per tutti i cittadini”.

In più, puntualizza che “senza farne troppa pubblicità, l’Amministrazione ha realizzato e realizzerà opere importanti per svariati milioni di euro per la comunità spadolese che saranno comunicate ed illustrate nei prossimi giorni”.

Dunque, quelle della minoranza, per Piromalli sono “illazioni per mettere in cattiva luce gli amministratori che fino ad oggi hanno cercato di soddisfare le esigenze di tutti”.

“Di certo – conclude – non cambieremo perché qualcuno ci vuole pugnalare alle spalle giorno dopo giorno, noi rimarremo sempre gli amministratori di tutti o meglio gli amici di tutti”.