Spadola, Piromalli chiude le scuole: “Scelta dettata dalla paura dei genitori per i contagiati di Serra”

“Ho fatto pubblicare un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola elementare e media di Spadola”.

Il sindaco Cosimo Damiano Piromalli spiega il cambio di rotta ma invita ad una relativa tranquillità. “Per qualche giorno – sostiene – ho cercato di trattenermi nell’emanare questo provvedimento in quanto prima di essere sindaco sono anche padre di un bimbo frequentante questa scuola e sono fermamente convinto che i bambini hanno bisogno di procedere con tranquillità e sicurezza con la didattica in presenza, ma l’allarme, la paura, il panico scatenatosi dalle notizie sui positivi al Covid-19 del comune di Serra San Bruno da parte di alcuni genitori, che per sono sicuramente da capire, mi ha spinto a farlo”.

Il primo cittadino si rivolge ai genitori: “cerchiamo di mantenere la calma, di non entrare in panico e di non generare allarmismi immotivati. Insieme ai comuni limitrofi ci stiamo attivando per iniziare un servizio gratuito che tramite i test rapidi ci possa portare a conoscenza su eventuali situazioni di pericolo da sottoporre all’attenzione da parte dell’Asp e quindi a tampone, partendo dalle scuole proprio per garantire la sicurezza ai nostri figli”.