Spadola, parte la sfida tra Piromalli e Rosso

Si presenta molto acceso il confronto elettorale a Spadola, unico comune del Vibonese chiamato al voto in questa tornata. A contendersi il palazzo municipale saranno “Insieme per Spadola”, capitanata dall’ex sindaco Cosimo Damiano Piromalli, e “Prima Spadola”, guidata dall’ex vicesindaco Antonio Maria Rosso. I vertici delle due compagini sono stati protagonisti l’anno scorso di momenti ad alta tensione culminati con lo scioglimento del Consiglio comunale a metà percorso amministrativo. Le schermaglie sono continuate nei mesi successivi con i rilievi mossi dagli ex consiglieri “ribelli” in relazione all’inopportunità di riconoscere il debito fuori bilancio inerente il servizio di somma urgenza per l’approvvigionamento idrico a favore del serbatoio comunale tramite autobotte e le accuse di Piromalli agli avversari definiti “sciacalli privi di esperienza amministrativa”. Sfida nella sfida dunque, in un contesto che si prevede senza esclusione di colpi.

Il principale obiettivo di “Insieme per Spadola” è la realizzazione di “un piano strategico” per rinnovare ed efficientare tutta la rete di distribuzione delle acque potabili in modo da “ridurre al minimo il rischio di contingentamento della risorsa idrica o di collegamento alla fornitura messa a disposizione da Arrical. In riferimento al Piano Stralcio approvato dall’Autorità di Bacino si cercherà di “salvare dalla zona a rischio idrogeologico la maggior quantità di territorio”. Centrale è poi il “riavvio della progettazione del Psc tenendo conto del Pai appena approvato in modo da trasformare zone agricole in zone edificabili”. Un’attenzione particolare è rivolta al turismo esperienziale e culturale con la promozione di laboratori, festival ed eventi e lo stimo all’ospitalità sostenibile e diffusa. Misure sono previste in merito ai temi di legalità, trasparenza e abbattimento dei costi della Pubblica Amministrazione, nonché dello sport (rigenerazione impianti esistenti e nuove strutture), del potenziamento delle infrastrutture stradali nelle zone rurali e della sicurezza pubblica (implementazione videosorveglianza). Interventi sono programmati riguardo all’istruzione (realizzazione della “Cittadella scolastica”), alle politiche sociali, all’ambiente e alla crescita economica (attivazione del marchio “Vallata degli antichi sapori”).

Molto articolato anche il programma di “Prima Spadola”. Tra le priorità spiccano la modernizzazione della rete idrica, per “garantire autonomia e continuità del servizio”, e una forte attenzione all’ambiente, con la transizione verso il modello “Rifiuti Zero” e la realizzazione di un impianto di compostaggio di comunità. Un altro pilastro è la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per “renderla più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini”, insieme al rilancio del centro storico e all’efficientamento delle infrastrutture urbane. Non manca una visione di sviluppo economico e lotta allo spopolamento, con azioni per “favorire nuove attività imprenditoriali, la creazione di sinergie pubblico-private e il marketing territoriale per attrarre turisti e investimenti”. In particolare, si punta al rilancio dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo esperienziale ed enogastronomico. Previsti anche un rafforzamento delle politiche sociali, con interventi mirati a famiglie, anziani, persone con disabilità e giovani, e un impegno concreto per il sostegno alla scuola, allo sport e all’associazionismo. Infine, emerge la volontà di fare rete con i comuni limitrofi, tramite un “Sindacato dei Comuni delle Serre”, per affrontare insieme le sfide dell’entroterra calabrese.

Di seguito, proponiamo i candidati delle due liste:

Lista “Insieme per Spadola”

Candidato a sindaco: Cosimo Damiano Piromalli

Candidati a consigliere:

Raffaele Barbara Francesco Filardo Bruno Gallè Bruno Gallè (Corsaro) Gessica Garcea Brunella Rosi Francesco Tucci Maria Grazia Vavalà Angelo Versace Antonio Zaffino

Lista “Prima Spadola”

Candidato a sindaco: Antonio Maria Rosso

Candidati a consigliere: