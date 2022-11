Spadola, organizzata dai Lions una giornata di visite specialistiche gratuite

Nuova iniziativa del Lions club di Serra San Bruno. I dettagli dell’iniziativa sono stati resi noti dal segretario della X circoscrizione del distretto 108ya Antonio Bruno Tassone che ha precisato che domenica 20 novembre a Spadola si svolgerà una giornata di visite specialistiche completamente gratuite. Saranno una ventina le figure messe in campo dai Lions per dare una mano alla popolazione del Serrese in ambito sanitario.

La fase organizzativa è ancora in atto ma le donne e gli uomini del presidente Giuseppe Iennarella sono determinati a concretizzare una risposta importante. Il dottor Francesco Andreacchi, coadiuvato dai colleghi Giuseppantonio Pupo e Leonardo Bertucci, insieme al segretario di club Gessica Garcea, stanno rastrellando nell’intera regione le figure mancanti per completare il quadro sanitario. “Siamo fiduciosi nella riuscita dell’evento – ha affermato Tassone – anche perché molte sono state le adesioni infatti saranno diverse le sigle di importanti associazioni e clubs che si occupano di sanità. Vogliamo già da ora ringraziare l’Amministrazione comunale di Spadola guidata dal sindaco Piromalli Cosimo Damiano che si è dimostrato particolarmente sensibile fornendo i locali e la logistica per questa importante iniziativa nonché tutti i ristoranti di Spadola ed alcuni di Serra che ospiteranno in maniera gratuita i medici dimostrando grande disponibilità sensibilità e attaccamento al territorio”.

Tassone ha sottolineato che “sarà una settimana di intenso lavoro perché “organizzare qualcosa di così grande non è da poco. Entro lunedì 14 – ha concluso – forniremo dettagli e il modo per prenotare le visite in modo da rendere il tutto veloce ed efficace”.