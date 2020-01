Spadola. Omicidio di Bruno Lacaria, la Cassazione conferma 14 anni di reclusione per Giuseppe Zangari

Si è tenuto ieri presso la Prima sezione penale della Corte di Cassazione di Roma il processo relativo all’omicidio di Bruno Lacaria e che vedeva imputato il compare d’anello Giuseppe Zangari.

La Suprema Corte ha accolto le richieste dei legali della famiglia di Lacaria, avvocati Giuseppe Mercurio del Foro di Catanzaro, Raffaele Barbara del Foro di Vibo Valentia e Gianluca Serravalle del Foro di Cosenza rigettando il ricorso della difesa di Zangari. A seguito delle richieste degli avvocati della parte civile la Corte ha confermato la sentenza della Corte d’assise di appello di Catanzaro statuendo la condanna a 14 anni di reclusione oltre spese legali a carico di Zangari con conseguente esecuzione della sentenza. I legali della famiglia di Lacaria si ritengono “soddisfatti per l’esito di un giudizio che mette la parola fine ad una triste vicenda e riafferma un principio di giustizia per una famiglia che ha perso tragicamente un punto di riferimento quale era il dottor Lacaria”.

Zangari era stato sin da subito al centro delle indagini relative all’omicidio dell’allora 52enne commercialista: dopo la convulsa fase iniziale, aveva infatti confessato l’omicidio fornendo indicazioni fondamentali per il ritrovamento del cadavere (27 febbraio 2017). La vicenda, partita con la scomparsa di Lacaria l’8 febbraio 2017, aveva tenuto con il fiato sospeso la comunità delle Serre, rimasta sgomenta per il drammatico epilogo di un’amicizia, stravolta per questioni finanziarie. Il movente fu infatti individuato in un prestito non rimborsato.