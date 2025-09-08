Spadola, nuovo affondo della minoranza: “Scelte arbitrarie e improvvisate, l’Amministrazione è inconcludente”

“Continuiamo ad assistere ad una gestione totalmente inadeguata e approssimativa della cosa pubblica, che si manifesta attraverso decisioni unilaterali, prive di trasparenza e di rispetto per i cittadini e frutto dell’incompetenza e della presunzione di essere i detentori assoluti del potere”.

È la premessa di un nuovo attacco che il gruppo “Insieme per Spadola” sferra nei confronti della maggioranza guidata dal sindaco Antonio Maria Rosso.

“Questa mattina – sostiene la minoranza – Spadola si è ritrovata totalmente a secco di acqua, senza alcun preavviso istituzionale adeguato. Solo in tarda serata, ieri, si sono affannati a pubblicare un avviso di interruzione tramite Facebook, che solo successivamente è stato pubblicato sull’albo”.

L’opposizione si domanda “quanti cittadini sono iscritti a Facebook” e “quanti consultano regolarmente l’albo online” e accusa in modo diretto la controparte: “vi siete improvvisati amministratori e lavorate a sentimento, senza riuscire a gestire neppure l’ordinaria amministrazione. Tutto ciò lo conferma, ancora una volta, la superficialità con cui avete affrontato l’intervento di riparazione sull’impianto di pubblica illuminazione nella zona di Via Teodoro Mesimerio. Come si suol dire ‘spugghiamu l’ataru e vestimu la cruci’ perciò avete ben pensato di far spostare i gruppi illuminanti da località Zucchi alla zona predetta. Con la vostra arroganza – prosegue – non fate altro che continuare a creare disagi alla popolazione, ma più di tutto gravi perdite per le fiorenti attività del Paese”.

C’è spazio per volgere lo sguardo al passato recente ed operare una critica a 360 gradi: “avete mandato a casa un’amministrazione che funzionava, strumentalizzando il problema dell’acqua.

Per questo motivo, su questo tema non ammettiamo errori. Avreste dovuto avere in mano la soluzione sin da subito, proprio come avete voi stessi dichiarato in pubblica piazza.

Ora capiamo bene perché, da amministratori quali eravate durante la precedente amministrazione, non vi siete impegnati a fare nulla. Non siete in grado, è questa la verità sotto gli occhi di tutti”.

“D’altronde qualcuno di voi – prosegue il gruppo di opposizione – lo ha espressamente detto sui palchi che adora calcare. Quindi a passeggiate siamo sicuramente messi bene, ma di altro non se ne parla proprio, ed è anche insolito vedere un vicesindaco che fa da moviere (coloro che regolano il traffico nei lavori stradali) in un cantiere stradale improvvisato”.

La minoranza asserisce che “è la prima volta in assoluto che a Spadola siamo costretti a utilizzare acqua della Fontana Vecchia per uso domestico, visto che l’acqua erogata nelle nostre case ha un cattivo odore e un brutto colore, ma pochi ne parlano perché hanno paura della vostra cattiveria e di possibili ripercussioni. Come dargli torto, visti i recenti dispetti di cattivo gusto. Noi – è la conclusione – ci opponiamo con fermezza alle vostre scelte scellerate e inconcludenti”.