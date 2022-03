Spadola, movimenti in vista delle elezioni comunali: ipotesi di accordi

L’avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative ha prodotto ragionamenti e dialoghi, nemmeno troppo nascosti, tra i diversi gruppi che puntano a guidare il cammino di Spadola. I palesi malesseri nell’ormai ex maggioranza sono stati motivo di un rimescolamento di carte, allo stato dall’esito incerto, che prefigura uno scenario tutto da interpretare. Il sistema delle nuove alleanze è ancora allo stato embrionale e non può prescindere dalla condivisione dei progetti e, soprattutto, degli equilibri politici.

L’attenzione è puntata soprattutto su chi ha svolto il ruolo di oppositore: il già candidato a sindaco Giuseppe Parise è sembrato eclissarsi in qualche circostanza, mentre il resto di “Siamo Spadola” si è spinto in ipotesi di accordi con il gruppo Ionadi. La chiara definizione di un asse non c’è e, quindi, la concretizzazione della costituzione di uno schieramento unitario da contrapporsi a quello del sindaco Cosimo Damiano Piromalli non può al momento dirsi a portata di mano. Ma i pontieri lavorano in questa direzione, coscienti comunque delle difficoltà del percorso. Ci sarebbe poi il problema dell’investitura della figura candidata a fare il primo cittadino: su questo aspetto nulla è scontato, anche perché da parte di Parise non ci sono segnali di disponibilità o meno. È comunque presumibile che solo in caso di indicazione unitaria e convinta da parte di tutte le componenti Parise potrebbe decidere di ritentare la sfida.

Ad ogni modo, anche alla luce dell’esperienza di 5 anni fa e considerato che nei piccoli centri sono fondamentali le operazioni a carattere familiare che spostano numeri decisivi nell’ambito del computo complessivo delle preferenze, è lecito non escludere colpi di scena dell’ultimo minuto.