Spadola, minoranza all’attacco: “Amministrazione inconcludente, il sindaco agisce come un padre padrone”

I consiglieri di minoranza del gruppo “Uniti per Spadola” tornano alla carica e accusano l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Damiano Piromalli di “inconcludenza nella gestione della cosa pubblica”. “Nonostante siano trascorsi due anni dalle elezioni comunali – sostengono gli esponenti dell’opposizione – nulla è cambiato. In questi due anni, avremmo dovuto vedere segnali di presenza amministrativa e non di assenza”. Nel mirino c’è “un sindaco padre padrone che impedisce con le sue scelte scellerate lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro paese”.

Ad avviso della minoranza, “è sufficiente farsi una passeggiata per le vie del paese, per constatare come lo stesso vive in uno stato di degrado e di abbandono. Molte strade sono piene di erbacce e buche. La pavimentazione di porfido, che era il fiore all’occhiello del paese, risulta essere dissestata. Molti cubetti della pavimentazione sono saltati e ciò ha provocato il formarsi di buche. Inoltre, alcune griglie per la raccolta dell’acque bianche sono fuoriuscite dalla loro sede con forti rischi per il passaggio dei veicoli”. Inoltre, “il mancato controllo da parte dell’Amministrazione sui lavori per il passaggio della fibra ha determinato il formarsi di buche nelle strade che minano la sicurezza dei cittadini. Il paese non è stato mai in queste condizioni.

Tutto ciò rappresenta uno spettacolo indecoroso non solo per i cittadini di Spadola ma anche per gli abitanti dei paesi vicini e di quei pochi turisti che vengono a trascorre qualche giorno nel nostro paese”. Il giudizio è insomma totalmente negativo e i rilievi riguardano anche altri settori: “l’incapacità di questa Amministrazione e in primis del sindaco si può ravvisare nella gestione delle strutture sportive, considerate dal primo cittadino non fondamentali per la vita sociale del paese. Le poche strutture esistenti si trovano in condizioni che non consentono lo svolgersi di alcuna attività sportiva. Il campo di calcetto è da diversi mesi inutilizzabile. Il campo di calcio è ormai da diversi anni abbandonato o gestito per attività diverse da quelle per cui era stato realizzato. Il capannone, che doveva essere il centro della vita sportiva spadolese, al momento si trova in uno stato di abbandono e di degrado. La lungimiranza del nostro sindaco e il suo attaccamento per le strutture sportive – proseguono – hanno fatto sì che lo stesso presentasse un progetto per la trasformazione del capannone in un ostello della gioventù. Ciò ha provocato la reazione di molti cittadini, il che ha indotto il sindaco a rimodulare l’avveniristico progetto. Ma ad oggi nessuno conosce quale sarà la destinazione del capannone.

A conferma del poco interesse che il sindaco ha per le strutture sportive va evidenziato che nessun intervento è stato previsto nel bilancio di previsione per le strutture sportive”.

Per la minoranza l’Amministrazione è “immobilizzata, senza progettualità e priva di idee per migliorare la vivibilità cittadina” e non produce “nessuna proposta per i giovani di Spadola; nessuna iniziativa per gli anziani del paese lasciati soli e abbandonati; nessuna iniziativa culturale”. A ciò va aggiunto che “nel periodo natalizio mentre gli amministratori dei paesi vicini hanno cercato di animare le feste con qualche manifestazione il nostro grande sindaco si è limitato a poche luminarie nella strada principale del paese”.

Più volte il gruppo di minoranza ha cercato di “segnalare queste criticità ma le segnalazione sono rimaste inascoltate”. Da queste premesse scaturisce la valutazione su “un sindaco che non ama il confronto e le critiche e che addita coloro che la pensano diversamente come polemici, perché non è in grado di sostenere il confronto. Preferisce mettere a tacere, piuttosto che raffrontarsi con gli altri. Un sindaco privo di capacità amministrative ma prodigo fin troppo di retorica e parole, non perde occasione di auto elogiarsi, autocelebrarsi e vantarsi”. Le responsabilità vengono infine fatte ricadere anche sugli altri inquilini del palazzo municipale: “di fronte a tutta questa incapacità amministrativa, non si comprende il ruolo degli assessori e dei consiglieri i quali rischiano di rappresentare coloro, che pur senza volerlo, celano la manifesta inconcludenza amministrativa del primo cittadino”.