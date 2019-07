Spadola, l’opposizione denuncia il “degrado” del cimitero: “Amministrazione disinteressata, non risolve semplici problemi”

“Fa veramente riflettere lo stato in cui versa il cimitero. Degrado ed abbandono la fanno da padroni, senza che siano adottati provvedimenti, che non hanno nulla di complicato, per riportare in condizioni almeno accettabili il luogo della memoria”.



Il gruppo “SiAmo Spadola” critica l’Amministrazione comunale, ritenuta responsabile “dell’indecente situazione” e che “persevera in uno stato di inerzia che incide negativamente sia sulla vivibilità della cittadina e sia sulla sua immagine”.

“Pensavamo – sostengono gli esponenti dell’opposizione – che ci potesse essere maggiore attenzione per un luogo che merita il massimo rispetto, in cui i cittadini vengono a visitare i loro cari scomparsi e che dunque costituisce la rappresentazione materiale dei legami e degli affetti. Invece, come per tanti altri settori, è prevalso il disinteresse di un’Amministrazione comunale stantia e ripiegata, attaccata a scopi ed ambizioni personali, che non riesce a risolvere semplici problemi, sulle cui capacità si sono fatti un’idea non solo i residenti, ma anche i turisti e gli abitanti dei centri vicini”.

“Auspichiamo – concludono i membri della minoranza – che ci sia uno scatto d’orgoglio e che, nel minor tempo possibile, siano adottate le opportune azioni per dare un degno aspetto al cimitero”.