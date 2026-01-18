Spadola, l’opposizione contesta il sindaco: “Logiche di rivalsa, c’è una gestione accentratrice”

Il gruppo di opposizione esprime “forte preoccupazione per la decisione del sindaco di auto-nominarsi responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale”. Lo schieramento guidato dall’ex primo cittadino Cosimo Damiano Piromalli ritiene, infatti, che “al di là dei profili formali, si tratta di una scelta politicamente inopportuna e sintomo di una gestione accentratrice”. Ciò perché “il sindaco è il vertice politico dell’Ente: assumere anche la guida dell’Ufficio Tecnico – argomenta il gruppo – significa concentrare ruoli e poteri, indebolendo trasparenza, controllo e la necessaria distinzione tra funzioni politiche e amministrative. L’Ufficio Tecnico gestisce settori delicati come lavori pubblici, urbanistica e affidamenti. Affidarli alla stessa figura che prende le decisioni politiche rappresenta una forzatura che non possiamo condividere”.

Nell’impostazione di pensiero della minoranza, “se esistono difficoltà organizzative, la risposta non può essere l’accentramento, ma il rafforzamento della struttura comunale con soluzioni chiare, temporanee e trasparenti”. Da qui nasce la richiesta di chiarimenti circa “tempi certi e un immediato cambio di rotta” anche perché “Spadola ha bisogno di istituzioni credibili, non di un’Amministrazione chiusa e autoreferenziale”.

A conferma delle proprie tesi, l’opposizione asserisce che “lo stesso metodo emerge anche nella gestione delle nostre tradizioni” e p, “alla luce della delibera di Giunta comunale n. 2 del 12 gennaio 2026, avente ad oggetto ‘Gioco del Formaggio – Atto di indirizzo’ ”, si domanda: “perché l’organizzazione dell’iniziativa non è stata affidata alla Pro Loco?”.

Secondo la minoranza, “il Gioco del Formaggio, noto localmente come ‘iuocu di lu casu’, non è un semplice evento folkloristico, ma uno dei momenti più autentici e sentiti della tradizione spadolese, capace di unire la comunità e di tramandarne l’identità culturale”. Dunque, “la scelta dell’Amministrazione di limitarsi all’acquisto di alcune forme di formaggio, poi consegnate alla Confraternita dei Sette Dolori di Maria Vergine, non può essere considerata una gestione adeguata. L’atto affida l’iniziativa a soggetti non istituzionalmente preposti, senza bando, convenzione o altro atto chiaro. Una decisione formalmente e politicamente discutibile, soprattutto alla luce del mancato coinvolgimento delle realtà associative del paese”. Inoltre, “la Pro Loco, per missione e statuto, è il soggetto deputato alla valorizzazione delle tradizioni locali. Escluderla da una manifestazione così identitaria è una scelta miope, che evidenzia una gestione poco inclusiva e scarsamente partecipata”.

A questo punto, l’opposizione formula un’accusa: “queste scelte sembrano rispondere più a logiche di rivalsa politica che all’interesse generale, trasformando un evento della comunità in terreno di scontro”.

“Governare – sostiene il gruppo di minoranza – significa unire, non dividere, valorizzando tutte le competenze presenti sul territorio, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Per questo chiediamo trasparenza, spiegazioni e un cambio di metodo. Le tradizioni di Spadola – è la conclusione – non appartengono all’Amministrazione di turno, ma all’intera comunità. E come tali vanno tutelate, rispettate e condivise”.