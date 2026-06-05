Spadola, l’Amministrazione contrattacca: “Sui finanziamenti la minoranza fa brutte figure: accusa sui giornali, ma diserta il Consiglio”

“Quando la contestazione politica abbandona il terreno dei fatti e si fonda su accuse prive di riscontro, è doveroso ristabilire la verità”. L’Amministrazione comunale di Spadola, guidata dal sindaco Antonio Rosso, usa questo premessa per introdurre la replica al gruppo di “Insieme per Spadola” che, in precedenza, aveva accusato la maggioranza di aver perso importanti finanziamenti per la mitigazione del rischio idraulico a causa di “superficialità, immobilismo e incapacità amministrativa”. “Quando però – precisa il primo cittadino – la questione è stata portata nella sede istituzionale per eccellenza, il Consiglio comunale, dove il sindaco ha fornito pubblicamente dati, documenti e spiegazioni ufficiali, la minoranza non si è presentata. È questo il fatto politico più rilevante emerso dalla seduta consiliare del 1° giugno. Nelle scorse settimane – aggiunge – la minoranza aveva sostenuto che il Comune di Spadola avesse lasciato sfumare un finanziamento fondamentale per la sicurezza del territorio, arrivando ad attribuire all’Amministrazione responsabilità dirette per la mancata assegnazione delle risorse. La realtà, tuttavia, è molto diversa”.

Il primo cittadino entra nei dettagli della questione e sostiene che “a differenza di quanto sostenuto dalla minoranza, il Comune di Spadola figura nell’elenco delle richieste presentate. In particolare, sono state presentate due richieste: una per 600.000 euro e una per 400.000 euro, per interventi finalizzati alla rimozione della zona rossa all’interno del Comune di Spadola”. Inoltre, “il12 settembre 2025 la Giunta comunale ha approvato le relative delibere (la n. 41 e la n. 42), pubblicate all’Albo pretorio e regolarmente comunicate ai capigruppo consiliari di maggioranza e anche di minoranza”. Ad avviso di Rosso, però, c’è un altro elemento “ancora più sorprendente” e cioè il fatto “il 25 marzo 2026 il Consiglio comunale si è occupato del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028”. Nello specifico, “nel corso della seduta si è discusso proprio di questi interventi, è stato chiarito che si trattava di nuove progettazioni finalizzate alla riperimetrazione della zona rossa e alla riduzione del rischio idraulico. E soprattutto, al termine della discussione, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è stato approvato all’unanimità, con il voto favorevole degli stessi consiglieri di minoranza presenti (Piromalli e Filardo) che poi, come gruppo di minoranza, sono stati gli autori di quelle accuse”. Una circostanza che rende le successive accuse “quantomeno incomprensibili”, considerato che “gli interventi contestati erano stati pubblicamente illustrati, discussi e approvati dagli stessi consiglieri che oggi ne mettono in dubbio l’esistenza o la gestione”.

“Ad ogni modo – prosegue Rosso – per dare una risposta istituzionale è stato convocato un Consiglio comunale con un punto ad hoc. Lo scorso 1° giugno, infatti, il Consiglio comunale di Spadola si è riunito per discutere, tra l’altro, di uno specifico punto relativo a comunicazioni del Sindaco in ordine ai finanziamenti per interventi di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza del territorio.

Indubbiamente significativa è stata l’assenza della minoranza proprio nel momento in cui il sindaco ha fornito pubblicamente fornito le prove della presentazione delle due richieste di finanziamento per complessivi un milione di euro. Ed ha spiegato che l’esclusione del Comune di Spadola non è derivata da carenze progettuali o addirittura da omissioni”.

Si tratta di “un finanziamento alimentato dai Fondi di Coesione, risorse destinate a sostenere gli enti che presentano maggiori difficoltà finanziarie e minore capacità di far fronte autonomamente alle proprie criticità”. Per tale ragione, “l’assegnazione non avviene sulla base della qualità del progetto presentato, bensì attraverso criteri oggettivi fondati sui dati di bilancio degli enti richiedenti”. In particolare, “il punteggio viene determinato dal rapporto tra il risultato di amministrazione e le entrate dei primi cinque titoli del bilancio, utilizzando i dati riferiti all’esercizio 2024 e non sulla qualità dei progetti presentati. Il Comune di Spadola, grazie ad una situazione finanziaria complessivamente equilibrata, presentava un indice pari al 5,39%. L’ultimo Comune italiano ammesso al finanziamento presentava un indice pari al 5,13%”.

Rosso specifica a questo punto che “paradossalmente, è stata proprio la buona salute dei conti comunali a collocare Spadola al di fuori della graduatoria utile. Occorre ricordare che nel 2024 per gran parte dell’anno ricopriva il ruolo di sindaco proprio il consigliere Piromalli il quale oggi si vanta dell’efficienza della sua Amministrazione (l’attuale sindaco era all’epoca assessore al Bilancio) ma omette di considerare che proprio i dati di bilancio positivi hanno penalizzato il Comune di Spadola nell’assegnazione di questo finanziamento”.

Rosso esprime “soddisfazione per i Comuni del territorio che hanno ottenuto il finanziamento ai quali rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro” aggiungendo che “ciò che non possiamo accettare, però, è che si tenti di trasformare un’esclusione determinata da parametri oggettivi in una presunta prova di incapacità amministrativa. Ancora meno possiamo accettare che chi formula accuse tanto gravi scelga poi di sottrarsi al confronto pubblico e istituzionale”.

Da un punto di vista prettamente politico, “stupisce che i consiglieri che hanno definito questa Amministrazione ‘la peggiore degli ultimi trent’anni’ abbiano deciso di non partecipare neppure alla seduta dedicata all’approvazione del Rendiconto di Gestione 2025, il documento che più di ogni altro consente di valutare concretamente lo stato di salute dell’ente e l’azione amministrativa svolta. Essere assenti è una scelta che lascia perplessi. Perché chi è convinto delle proprie ragioni normalmente le difende nelle sedi istituzionali. Noi continuiamo a ritenere che il luogo del confronto sia il Consiglio comunale. È lì che si discutono gli atti. È lì che si verificano i fatti. E soprattutto è lì che si assumono responsabilità davanti ai cittadini”.

Secondo il sindaco, “mentre le polemiche passano, i verbali del Consiglio comunale restano. E raccontano una storia molto diversa da quella che qualcuno ha provato a rappresentare. Se l’amministrazione è fallimentare saranno i cittadini a deciderlo, non certamente chi – in assenza di ruoli istituzionali esecutivi – non perde occasione per fare uscite pubbliche infelici senza neppure approfondire le motivazioni di un’esclusione. E poi, colto in fallo come in questo caso, diserta i lavori del Consiglio comunale dimostrando di non avere innanzitutto rispetto del ruolo che i cittadini gli hanno affidato con il proprio voto”. C’è infine l’invito alla minoranza “ad un confronto serio e documentato nelle sedi istituzionali, perché le comunità crescono attraverso il dialogo e non attraverso slogan o ricostruzioni prive di fondamento. Da parte nostra – è la conclusione – continueremo a lavorare con serietà, assumendoci ogni giorno la responsabilità delle scelte amministrative e mettendo, come sempre, Prima Spadola”.