Spadola, la prematura morte di Vito Primerano. Il commosso saluto di Francesco De Nisi

«Umanità, professionalità e bontà d’animo: di lui porterò nel per sempre nel cuore questi indiscussi tratti distintivi». Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario di Azione in Calabria, ha parole di sincero cordoglio per la scomparsa di Vito Primerano, dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale e già provveditore agli studi a Vibo Valentia.

Residente a Spadola, nel Vibonese, comunità che ha avuto modo di apprezzarne (e farne tesoro) le doti di uomo disponibile e cordiale con tutti, De Nisi sottolinea come Vito Primerano abbia tracciato un solco nel modo di intendere il ruolo di funzionario regionale.

«È stato – evidenzia il consigliere regionale – sempre a disposizione di chi ha incrociato il suo ufficio, ed ha operato sospinto dal suo coinvolgente sorriso e da una naturale predisposizione all’ascolto e al dialogo».

De Nisi, inoltre, ne ricorda «lo spassionato amore per la scuola, a cui si è totalmente dedicato con il suo stile di lavoro infaticabile, lucido, appassionato e competente».

Il consigliere regionale, nel riaffermare personale ed istituzionale vicinanza alla famiglia, conclude evidenziando che «Vito Primerano ci lascia la consapevolezza che chi occupa ruoli importanti e apicali del sistema scolastico li debba vivere con rigore da un lato, ma con grande e inesauribile altruismo, sorriso e disponibilità».