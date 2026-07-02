Spadola, la minoranza rilancia: “Il Consiglio lo abbiamo richiesto noi, il nostro compito è controllare”

“Prendiamo atto della convocazione del Consiglio comunale straordinario e riteniamo necessario ristabilire la verità dei fatti”. Il gruppo di opposizione, guidato dall’ex sindaco Cosimo Damiano Piromalli, rilancia e sfida e puntualizza che la riunione di sabato “non nasce da un’iniziativa della maggioranza, ma da una precisa richiesta della minoranza, che ha esercitato uno degli strumenti più importanti riconosciuti ai consiglieri comunali: chiedere conto dell’operato dell’Amministrazione su un tema che riguarda l’intera comunità, quale la gestione del servizio idrico e i rapporti con Sorical”.

Per questo motivo la minoranza mostra sorpresa nell’apprendere della nota dell’Amministrazione che, “anziché entrare nel merito delle questioni sollevate, tenta di trasformare una richiesta istituzionale in un attacco politico nei confronti della minoranza”. “Insieme per Spadola” spiega che “il ruolo della minoranza non è quello di applaudire chi governa, ma di controllarne l’operato, verificare gli atti amministrativi, presentare interrogazioni e pretendere risposte nell’interesse dei cittadini. È questo il significato della democrazia e del confronto istituzionale. Cercare di sminuire questa funzione significa svilire il ruolo stesso del Consiglio comunale”.

“La decisione di svolgere il Consiglio comunale in piazza – aggiunge il gruppo di Piromalli – è una scelta che condividiamo. Anzi, è la sede più opportuna per discutere di un tema delicato come l’acqua, perché i cittadini hanno il diritto di ascoltare direttamente il confronto, senza filtri e senza narrazioni di parte. La trasparenza si pratica davvero quando si risponde alle domande poste, non quando la si utilizza come slogan. Desta invece forti perplessità la scelta della data. Esattamente come accaduto con la convocazione del Consiglio di lunedì 1° giugno, (in mezzo a 4 giorni festivi dal 30-31 maggio al 2 giugno) anche questa volta è stato scelto un giorno prefestivo, in un periodo in cui molte famiglie programmano da tempo momenti di riposo o impegni personali. È difficile considerarla una semplice coincidenza”. La minoranza formula quindi le proprie ipotesi e sostiene che “sembra riproporsi un metodo ormai consolidato: convocare le sedute in giornate particolarmente scomode e, successivamente, utilizzare eventuali assenze come argomento di propaganda politica”. Invece, “le istituzioni meritano un approccio diverso. Se davvero l’obiettivo è favorire la partecipazione e il confronto, le convocazioni dovrebbero essere fissate in condizioni che consentano a tutti i consiglieri di svolgere pienamente il proprio mandato e ai cittadini di partecipare senza inutili ostacoli. Diversamente, il richiamo alla trasparenza rischia di trasformarsi in una mera operazione di immagine”.

L’opposizione rimarca di “non aver paura del confronto”. Di più, “siamo stati noi a chiederlo, nelle sedi istituzionali previste dalla legge, su un tema che interessa ogni famiglia di Spadola. Saremo presenti in piazza con lo stesso spirito con cui abbiamo presentato l’interrogazione: ottenere risposte chiare e documentate nell’interesse della comunità”. Infine, viene rivolta una considerazione ai cittadini: “chi svolge il ruolo di minoranza non crea problemi, ma esercita un diritto-dovere previsto dall’ordinamento democratico. Controllare l’operato della maggioranza significa tutelare l’interesse pubblico. È questo – è la conclusione – il mandato che ci è stato affidato e continueremo a esercitarlo con serietà, responsabilità e rispetto delle istituzioni, senza lasciarci distrarre da polemiche costruite per spostare l’attenzione dai temi che contano davvero”.