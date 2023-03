Spadola, la minoranza protesta: “Illuminazione pubblica spesso non funzionante, la responsabilità è del sindaco”

“Da diversi mesi mancano o non sono funzionanti numerose lampade dell’illuminazione pubblica in diverse vie comunali. Via Roma, il piazzale della scuola elementare e della scuola media, località Pendini ne sono l’esempio”. È quanto segnala il gruppo “Uniti per Spadola” che precisa che “in alcuni casi risultano interamente mancanti anche le lanterne installate sui pali di sostegno unitamente a tutto il corpo illuminante”.

I consiglieri Maurizio Marchese, Giovanni Ionadi e Nicola Zaffino sostengono che “la responsabilità del corretto funzionamento del sistema di pubblica illuminazione è solo ed esclusivamente del primo cittadino” e che, a loro avviso, “eventuali azioni criminose di malintenzionati avvantaggiati dalla ridotta o mancante illuminazione pubblica sono da addebitarsi all’Amministrazione”.

Gli esponenti della minoranza specificano che “questa situazione è stata segnalata da diversi cittadini della comunità di Spadola, i quali lamentano situazioni di disagio a causa dei numerosi malfunzionamenti” e aggiungono di aver “più volte segnalato verbalmente queste criticità”. Pertanto, i rappresentanti di “Uniti per Spadola” richiedono “una rapida ricognizione delle problematiche riscontrabili sul sistema di pubblica illuminazione e l’esecuzione dei lavori necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza, anche se – concludono – l’Amministrazione in carica ha una rapidità di esecuzione paragonabile a quella della lumaca”.