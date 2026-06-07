Spadola, la minoranza insiste: “Nessuna brutta figura, la verità non si riscrive con i comunicati stampa”

Il gruppo di minoranza, guidato da Cosimo Damiano Piromalli mostra “stupore” per le affermazioni dell’Amministrazione comunale che “tenta di trasformare una legittima richiesta di chiarimenti in una polemica”. “Insieme per Spadola” spiega la la mancata partecipazione al Consiglio comunale del 1° giugno ricordando che “quella seduta è stata convocata per la vigilia del ponte della Festa della Repubblica, quando molte famiglie, comprese quelle dei consiglieri di minoranza, avevano già programmato da tempo impegni personali e familiari”. Dunque, “cercare di trasformare un’assenza in una presunta fuga dal confronto o in una ‘brutta figura’ non modifica minimamente la sostanza della questione”.

L’opposizione ritiene al riguardo che “una maggiore condivisione del calendario delle sedute consiliari, come avvenuto in passato dall’Amministrazione Piromalli, possa favorire la più ampia partecipazione e il pieno svolgimento del confronto democratico” e non condivide “il tentativo di utilizzare il Consiglio comunale per trasformare un legittimo dibattito politico in una contrapposizione tra chi detiene la verità e chi pone domande. Le istituzioni meritano rispetto e il Consiglio comunale deve restare il luogo del confronto democratico, della trasparenza e della verifica degli atti amministrativi”.

Per questo ribadisce “un concetto che non è mai stato smentito dai nostri interventi pubblici: non abbiamo mai affermato che il Comune di Spadola non abbia presentato le richieste di finanziamento. Non lo abbiamo mai scritto né sostenuto. Sappiamo bene che le domande sono state inoltrate e che il Comune aveva pieno diritto a partecipare al bando”. Ma, secondo la compagine capeggiata dall’ex sindaco, “la domanda che posta ai cittadini e all’Amministrazione è un’altra e resta ancora meritevole di ulteriori chiarimenti: come mai, pur avendo presentato due richieste di finanziamento per complessivi un milione di euro, il Comune non compare né tra gli enti ammessi né tra quelli esclusi con una specifica motivazione? Si tratta di una questione legittima, fondata sulla documentazione disponibile e rispetto alla quale riteniamo utile un approfondimento pubblico”.

La minoranza prende atto delle spiegazioni fornite dal sindaco in merito ai criteri di assegnazione dei finanziamenti e al peso avuto dagli indicatori finanziari dell’Ente aggiungendo però che “se la mancata ammissione è effettivamente riconducibile alla solidità dei conti comunali, non possiamo che rilevare come tale condizione rappresenti il risultato del lavoro amministrativo svolto negli anni precedenti, del quale andiamo orgogliosi”.

“Lo stato di salute finanziaria del Comune – rimarca il gruppo di opposizione – è stato costruito attraverso anni di programmazione e gestione responsabile, con il contributo di amministratori, dipendenti e consiglieri che hanno operato nell’interesse della comunità. Questo patrimonio amministrativo appartiene a tutti i cittadini di Spadola e non a una singola parte politica.

C’è poi una valutazione politica: “non vi erano particolari criticità amministrative tali da giustificare l’interruzione anticipata dell’esperienza amministrativa precedente. Si tratta di una scelta che appartiene al confronto politico e sulla quale i cittadini hanno pieno diritto di formarsi una propria opinione”.

“Per quanto riguarda le presunte ‘brutte figure’ attribuite alla minoranza – prosegue la squadra di Piromalli – respingiamo integralmente questa ricostruzione. In tutti gli anni in cui abbiamo avuto l’onore di rappresentare Spadola abbiamo sempre operato con serietà, senso delle istituzioni e rispetto della comunità. Quanto allo slogan ‘Prima Spadola’, riteniamo che oggi i cittadini siano chiamati a valutare soprattutto i risultati concreti. Mentre molti comuni del territorio continuano a crescere, intercettano risorse e valorizzano il proprio patrimonio pubblico, Spadola appare ancora in attesa di interventi significativi su diverse criticità da tempo segnalate. Lo testimoniano, a nostro giudizio, le condizioni del campo sportivo di via Cecina, dei campetti di calcio di località Conciliazione, della casa di via Chimirri, del lungofiume Ancinale e di altre zone che meriterebbero maggiore attenzione e programmazione”.

Con riferimento all’area di via Chimirri, viene chiesto di “informare i cittadini sullo stato della procedura di esproprio avviata dalla precedente Amministrazione e approvata dagli organi competenti. Sarebbe utile conoscere per quali ragioni tale iter non risulti ancora concluso e quali iniziative si intendano adottare per il recupero e la valorizzazione di un’area che da tempo versa in condizioni di degrado, più volte segnalate dai cittadini e dagli enti competenti”.

La minoranza promette di “continuare a svolgere il ruolo che i cittadini ci hanno affidato con serietà, responsabilità e rispetto delle istituzioni” e “fare domande, a chiedere trasparenza e a sollecitare risposte nell’interesse esclusivo della comunità”.

Inoltre, l’opposizione segnala che “alcune scelte organizzative adottate dall’attuale Amministrazione abbiano inciso in maniera significativa sull’organizzazione degli uffici comunali e sulla valorizzazione delle professionalità interne. Anche su questo – chiosa la minoranza – continueremo a esprimere le nostre valutazioni politiche, nell’auspicio che ogni decisione amministrativa sia orientata esclusivamente al miglior funzionamento dell’ente e ai servizi da rendere ai cittadini. Le polemiche passano, i comunicati si dimenticano, ma i risultati restano. E saranno, come sempre, i cittadini di Spadola a esprimere il giudizio finale sull’operato di chi amministra e di chi svolge il ruolo di opposizione”.