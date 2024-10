Spadola, la minoranza attacca l’Amministrazione comunale: “Incapace di affrontare la carenza idrica”

Il gruppo di minoranza sferra un nuovo attacco nei confronti del primo cittadino Cosimo Damiano Piromalli e denuncia “l’incapacità dimostrata dall’Amministrazione comunale nella gestione della grave carenza idrica che affligge il nostro paese”. L’opposizione sostiene che “nonostante il sindaco abbia comunicato la scorsa settimana un guasto alla pompa in località Santoro, il problema persiste senza che siano stati adottati interventi risolutivi tempestivi”. Nel mirino finisce “la gestione superficiale e frammentaria del problema da parte dell’Amministrazione”, ritenuta “inaccettabile, specialmente per un paese montano come il nostro, dove l’acqua dovrebbe essere una risorsa facilmente disponibile e non una costante criticità”.

Il gruppo di minoranza ribadisce che “la prolungata mancanza d’acqua rappresenta un disservizio inaccettabile, una violazione di un diritto fondamentale dei cittadini e non è giustificabile, soprattutto in questo periodo di bassa stagione, in cui la domanda idrica è ridotta rispetto ai mesi estivi. Quello che dovrebbe essere un contesto di minor pressione – aggiungono gli esponenti di opposizione – non ha, tuttavia, impedito il protrarsi di una situazione che ha già colpito in passato la comunità nei momenti di alta stagione. Questo dimostra una totale mancanza di programmazione da parte dell’Amministrazione, che continua a sottovalutare la necessità di soluzioni strutturali e durature. Non si tratta di un evento straordinario o imprevedibile, ma di una criticità ricorrente”.

Secondo la minoranza, “il fallimento nell’affrontarla con competenza e rapidità è indicativo di una scarsa volontà, o peggio ancora, incapacità, di risolvere un problema essenziale per la nostra comunità”. Alla luce di queste considerazioni, l’opposizione chiede che “l’Amministrazione ponga fine a questa inazione e dia finalmente risposta alle esigenze dei cittadini, che hanno il diritto di poter contare su un servizio idrico efficiente e continuo”.