Spadola, interrogazione della minoranza sui rapporti tra Comune e Sorical: “Da dove arriva davvero l’acqua?”

Il gruppo di minoranza guidato dall’ex sindaco Cosimo Damiano Piromalli vuole capire quali siano effettivamente i rapporti tra il Comune di Spadola e Sorical. Le perplessità sono esposte in una interrogazione nella quale viene evidenziato da una parte che “Sorical ha comunicato l’esecuzione di lavori di manutenzione sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Alaco, con conseguente sospensione della fornitura idrica ai centri approvvigionati dall’acquedotto” includendo Spadola e dall’altro che, nello stesso giorno “risulta altresì adottata una determina di liquidazione in favore di Sorical S.p.A. per l’importo di 277,57 euro, riferita alla fornitura idrica fino al 31 dicembre 2025”.



Secondo l’opposizione, “tale circostanza appare meritevole di chiarimento, anche alla luce delle dichiarazioni dell’Amministrazione secondo cui il Comune di Spadola non sarebbe allacciato alla rete gestita da Sorical e che l’approvvigionamento idrico avverrebbe attraverso le nostre fonti”. Inoltre, “la comunicazione di Sorical risulta essere stata diffusa attraverso altri canali informativi, ma non risulta pubblicata sull’Albo pretorio”.

La minoranza chiede dunque di conoscere “per quale motivo il Comune di Spadola è stato inserito tra i Comuni interessati dalla comunicazione ufficiale di Sorical relativa alla sospensione della fornitura idrica, se il Comune non risulterebbe allacciato alla rete Sorical”, “se il Comune continui a ricevere, totalmente o parzialmente, acqua proveniente dalla rete Sorical” e quali tipi di rapporti contrattuali ci siano tra l’Ente e Sorical anche alla luce della determina di liquidazione.