Spadola, interessante retreat olistico all’Hotel “La Fontanella”

Fare yoga in montagna è un’esperienza unica: l’aria pulita dell’alta quota e la quiete della natura favoriscono la piena armonia tra il mondo interiore e l’ambiente circostante, per un traguardo di elevazione spirituale. Dal 30 maggio al 1 giugno l’Hotel “La Fontanella”, storico punto di riferimento dell’ospitalità nel territorio delle Serre Calabre, organizza uno retreat olistico: un evento che mette a contatto benessere e vacanza per dar vita a due giornate ispirate dal silenzio e dall’energia della natura.

L’esperienza punta sull’immersione nella montagna, nel verde, nella tradizione d’alta quota, in cui ritrovare l’equilibrio del proprio sé tra pratiche yoga, trattamenti ayurvedici, immersioni nei boschi ‘Shinrin-yoku”, rituali di benessere e healthy food.

Nell’elegante struttura immersa nel verde, verranno proposti diversi trattamenti benessere sotto la direzione artistica di Biagio Accardi, cantautore, artista calabrese, performer e autore di libri, e dei professionisti olistici: Mary Esposito insegnante certificata di Hata Yoga e membro dello Yoga Alliance, Valeria Gennari Guida di

‘Bagni di Foresta’ iscritta all’associazione ABF, Eugenio Notaro facilitatore di Biodanza e Chiara Carbone fisioterapista specializzata in medicina Ayurvedica

Nella serata di domenica Biagio Accardi terrà uno spettacolo aperto anche al pubblico esterno, dove coinvolgerà gli spettatori con le affascinanti sonorità delle sue composizioni, ispirate al panorama della World Music e considerato “un affresco poetico e ammaliante dall’intenso potere arcaico”.

Il pacchetto prevede 2 notti in camera in pensione completa (colazione, pranzo e cena), incluse tutte le attività previste dall’evento, a 200 euro a persona.