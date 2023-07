Spadola, giochi e divertimento con la terza edizione dell’Islero Ranch

Successo per la terza edizione dell’Islero Ranch con un grande raduno equestre caratterizzato da 169 fantini provenienti da tutta la Calabria. Momenti di divertimento e sport all’insegna della passione per il cavallo. Gare di velocità, barrell e giochi hanno delineato la giornata nel borgo della Minerva: panini e salsiccia, giostre per i più piccoli e intrattenimento di Radio Serra hanno portato una ventata di entusiasmo fra tutte le generazioni. Il tutto condito con l’animazione del videomaker Gigi Gej. Un modo quello di Islero Ranch per valorizzare anche le montagne delle Serre Calabre.