Spadola, due persone colpite da Covid: sono ricoverate all’ospedale di Vibo

Due persone di Spadola sono state colpite da Covid e si trovano attualmente ricoverate all’ospedale di Vibo Valentia. Il sindaco Cosimo Damiano Piromalli ha provveduto ad avviare il tracciamento dei contatti ed ha già emanato due ordinanze di quarantena obbligatoria nei confronti di due familiari dei contagiati. Nei due atti – che hanno validità fino al 26 luglio – viene infatti specificato che “alcuni cittadini di Spadola hanno avuto contatto con persone affette da Covid-19 ricoverate in ospedale” e viene sottolineata “la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento a salvaguardia della salute pubblica per motivi precauzionali”.