Spadola, denuncia dell’opposizione: “Ufficio protocollo chiuso, ormai il Comune è un palazzo freddo e ostile”

“Nel corso della giornata di lunedì, intorno alle ore 12, alcuni cittadini hanno segnalato un episodio ritenuto di particolare gravità: l’ufficio protocollo del Comune di Spadola risultava chiuso. Un fatto che ha immediatamente suscitato polemiche e preoccupazione, soprattutto alla luce dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile”. A formulare la nuova denuncia è il capogruppo di opposizione ed ex sindaco Cosimo Damiano Piromalli, che esprime una posizione netta e critica nei confronti dell’attuale Amministrazione comunale. “Sotto la mia guida una situazione del genere non si è mai verificata – dichiara –. Mai. In giornate delicate come queste, il sindaco era sempre presente e gli uffici comunali restavano aperti, operativi e disponibili. Il Comune non è un fortino né un feudo, ma la casa dei cittadini”.

Secondo l’esponente dell’opposizione, il problema non risiederebbe nella carenza di personale. “I dipendenti c’erano allora e ci sono anche oggi – afferma – ma a causa di logiche di rivalsa e di punizione che caratterizzano l’attuale Amministrazione, sono stati scientemente dirottati altrove”. In particolare, Piromalli segnala che un dipendente sarebbe stato destinato al servizio di custodia cimiteriale, in un locale ritenuto non conforme alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, mentre un’altra dipendente sarebbe stata assegnata ad attività di pulizia delle cunette. “Umiliazioni vere e proprie – sottolinea – che nulla hanno a che fare con l’efficienza amministrativa”.

L’ex sindaco ricorda poi il funzionamento degli uffici comunali negli anni passati, citando l’esperienza della dipendente Rosetta Gallè, impegnata nel protocollo, nelle pratiche dell’ufficio tecnico, nei tributi, nelle letture dei contatori e in numerosi altri servizi, insieme al messo comunale Andrea Filardo. Come loro, anche la dipendente dell’ufficio protocollo e dello stato civile, secondo l’opposizione, “ha sempre rappresentato una figura centrale per i cittadini”, ruolo che oggi sarebbe stato “progressivamente svuotato di contenuto”.

“Chi entrava in Comune veniva accolto con educazione, disponibilità e umanità – sostiene ancora –. Il cittadino non era un intruso, ma un ospite. Anche in assenza temporanea dei responsabili, le richieste venivano ascoltate e prese in carico”.

Il quadro descritto per il presente è invece fortemente critico. “Oggi il Comune di Spadola è irriconoscibile – rimarca l’opposizione –. Entrarci è come entrare in un cimitero: silenzio, porte chiuse, assenza totale di vita. Questa non è modernizzazione, non è riorganizzazione, non è efficienza, ma uno svuotamento del Comune, espressione di arroganza amministrativa e di totale mancanza di rispetto verso cittadini e lavoratori”.

La minoranza conclude annunciando che la vicenda non verrà lasciata cadere nel silenzio: “Spadola merita un Comune aperto, vivo e umano, non un palazzo chiuso, freddo e ostile”.