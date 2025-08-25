Spadola, denuncia dell’opposizione: “Dall’Amministrazione provvedimenti confusi, c’è solo sete di vendetta”

“Sono trascorsi appena tre mesi dalle scorse elezioni e abbiamo già potuto osservare l’impatto catastrofico delle scelte compiute dalla nuova maggioranza sul futuro del nostro paese”. Giudizio tranchant quello dei consiglieri di minoranza Cosimo Damiano Piromalli, Francesco Filardo e Angelo Versace che si fanno carico di interpretare la volontà di cittadini che “si aspettano decisioni concrete, capaci di migliorare la vita quotidiana e i disagi che potrebbero presentarsi”. Invece, secondo gli esponenti dell’opposizione, “per i nuovi amministratori, la priorità sembra essere il rancore politico nei confronti di chiunque non li abbia sostenuti”.



I tre consiglieri di minoranza esplicitano il loro pensiero e affermano che “abbiamo assistito a provvedimenti confusi e a scelte che lasciano trasparire più sete di vendetta che interesse per la comunità”. Nello specifico, “due dipendenti comunali sono stati dirottati altrove, attribuendo loro nuove mansioni: ad una quella di pulire il paese con scopa e zappetta mentre per l’altro è stata studiata una nuova figura, quella del custode cimiteriale”. Da qui nascono due domande: “sarà forse un caso che i due dipendenti in questione siano proprio legati all’attuale gruppo di minoranza? Non era forse meglio occuparsi di questioni vitali come la carenza d’acqua e la necessità di nuovi pozzi?”.

“Perché da quanto ci risulta – insistono – avete sciolto un Consiglio comunale per la ‘questione acqua’ e su questa stessa avete basato la vostra campagna elettorale.

Perché non vi siete dedicati alla pesatura giornaliera dell’indifferenziata? Avevamo capito fosse un argomento che stava molto a cuore al vicesindaco”.

Piromalli, Filardo e Versace criticano l’atteggiamento della controparte e asseriscono che “ciò che è stato chiaro fin dall’inizio è che il vostro atteggiamento nulla ha a che fare con il bene pubblico. L’attività amministrativa non può consistere in un regolamento di conti politico. La politica non può essere vendetta.

Come gruppo di opposizione respingiamo con forza tutto ciò. Rimarremo vigili e faremo le dovute segnalazioni alle autorità competenti, affinché venga fatta luce su quanto accaduto. Il nostro invito – è la conclusione – è quello di essere gli amministratori di tutti e di evitare di alimentare un clima di tensione, che non fa bene né ai cittadini né all’immagine del Paese”.