Spadola, concluso poi il percorso di stabilizzazione di tre tirocinanti di inclusione sociale

“È un obiettivo importante, che consente di dare continuità lavorativa a personale che ha già maturato esperienza e competenze all’interno dell’Ente, valorizzando il contributo fornito nel corso degli anni e rafforzando al contempo l’organizzazione comunale”. Il sindaco Antonio Rosso saluta con soddisfazione le tre stabilizzazione che hanno riguardato l’Area Tecnica è quella Amministrativa. Le tre unità, dal primo giugno, sono divenute a tutti gli effetti dipendenti comunali, garantendo “continuità ai servizi e un ulteriore consolidamento della macchina amministrativa”.

“Questo risultato – spiega il primo cittadino – è frutto della precisa volontà politica dell’Amministrazione comunale di cogliere un’importante opportunità offerta dalla normativa regionale e nazionale, avviando tempestivamente tutte le procedure necessarie per raggiungere questo obiettivo. Al tempo stesso, il completamento del percorso è stato reso possibile dalla solidità del bilancio comunale, che ha consentito all’Ente di programmare con responsabilità il rafforzamento del proprio organico, nel pieno rispetto delle norme e della sostenibilità finanziaria”.

A suo avviso, “si tratta di una scelta che guarda al futuro del Comune e che premia persone che, nel corso degli anni, hanno dimostrato impegno, serietà ed attaccamento al proprio lavoro, contribuendo quotidianamente al funzionamento dei servizi comunali”. Inoltre, “la stabilizzazione rappresenta un rilevante riconoscimento per i lavoratori coinvolti, ma anche un passo avanti per il Comune di Spadola, che oggi può contare su una struttura più forte, più stabile è meglio organizzata per affrontare le sfide future”.

Rosso allarga gli orizzonti del ragionamento e sostiene che “questo risultato ci rende particolarmente soddisfatti, ma non ci fa dimenticare i tanti lavoratori del bacino TIS che attendono ancora una concreta prospettiva di stabilizzazione” ed esprime l’auspicio che “tutti possano vedere presto riconosciuto il valore del proprio lavoro attraverso percorsi analoghi, affinché possa definitivamente chiudersi una lunga stagione di precariato che per anni ha interessato centinaia di lavoratori calabresi, restituendo loro la dignità, la serenità e la sicurezza di un lavoro stabile”.