Spadola, al via il percorso del seggio priorale guidato da Raffaele Barbara

Ha avviato con fede ed entusiasmo il proprio mandato il nuovo seggio priorale della Chiesa di Maria dei Sette Dolori di Spadola. La squadra, che si propone di seguire un percorso tra tradizione e modernità, è stata designata durante la Domenica delle Palme ed ha mosso i primi passi con l’obiettivo di perseguire gli interessi della comunità religiosa. Il priore Raffaele Barbara sarà coadiuvato dal vicepriore Francesco Primerano, dal primo assistente Paolo Timpano, dal tesoriere Giuseppe Scrimali e dal segretario Nicola Gallè. Parte dunque un’esperienza all’insegna della fratellanza, del rispetto e della condivisione di un percorso di pace.