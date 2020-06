Spacciavano eroina: giovane coppia di sposi tratta in arresto dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri, personale la Squadra di Polizia Giudiziaria appartenente al Commissariato di Corigliano-Rossano, ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio G.S. e la coniuge R.E.A., ambedue di 25 anni.



Già da tempo agenti di Polizia effettuano servizi mirati nella vasta zona industriale di Corigliano-Rossano, al confine con il territorio di Cassano allo Ionio.

E ieri, nel tardo pomeriggio, il personale impiegato ha notato transitare sulla Strada Statale 106, tutte a bordo delle rispettive autovetture, alcune persone già note come assuntori di sostanze stupefacenti.

Seguendo la “scia” di questi ultimi, i poliziotti hanno visto che gli stessi si erano recati tutti nel parcheggio del noto centro commerciale lì presente e scorto i due arrestati che dall’interno della loro autovettura distribuivano involucri agli avventori.

Immediatamente bloccata l’auto con a bordo i coniugi ed effettuate le relative perquisizioni, sono stati rinvenuti due involucri in cellophane, contenente eroina per un peso totale di 40 grammi.

In seguito, le perquisizioni sono state estese anche alla residenza degli arrestati, dove gli agenti hanno trovato altri 13 grammi di eroina, la cifra totale di 3470 euro, della quale la coppia non forniva elementi sufficienti per giustificarne il possesso, e materiale utile al confezionamento.

La coppia è stata tratta in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e messa a disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, il quale ha disposto che il marito, G.S., venisse tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari, mentre la coniuge, R.E.A., fosse accompagnata presso la propria abitazione per essere sottoposta al regime degli arresti domiciliari.

Sono in corso indagini volte a ricostruire la filiera dell’approvvigionamento dello stupefacente.