Spacciava cocaina dietro bancarella di frutta e verdura: arrestato

A Gioiosa Jonica, i Carabinieri, coadiuvati in fase esecutiva dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti C.C.D., 55 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Locri su richiesta della locale Procura della Repubblica.



Il provvedimento giunge ad esito di un’indagine condotta da aprile ad agosto, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri, che ha permesso di documentare, secondo gli investigatori, una sistematica e costante attività di spaccio di cocaina da parte dell’indagato nei confronti di soggetti provenienti da tutta la Locride, espletata direttamente dalla propria abitazione ovvero dalla propria attività lavorativa. L’uomo, infatti, avrebbe nascosto la propria illecita attività di pusher dietro la bancarella adibita a vendita ambulante di frutta e verdura lungo via Cavalleria di Marina di Gioiosa Jonica.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Locri, dove attualmente si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria