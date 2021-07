Soviana Vallone è Miss Calabria, Isola Capo Rizzuto in festa

“L’elezione a Miss Calabria di Soviana Vallone è una notizia che non ci sorprende ma che ci riempie di orgoglio, eravamo certi della sua vittoria e siamo ancora più convinti che dirà la sua anche in ambito nazionale”. È quanto sostiene l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga che sottolinea come quello attuale sia “un periodo virtuoso per il nostro territorio, tra sport e bellezze i nostri giovani stanno conquistando non solo la Calabria ma anche l’Italia e il mondo, ed è questo l’augurio che facciamo a Soviana, di volare sempre più in alto e non smettere mai di sognare”. “Vai avanti sempre a testa alta – è l’esortazione del primo cittadino – e conquista tutti con la tua bellezza, noi saremo sempre al tuo fianco con il cuore e faremo sempre il tifo per te. Al contempo porgo nuove congratulazioni all’atleta Antonio Macrillò che dopo le vittorie delle scorse settimane ha conquistato il titolo di Mister Universo nella categoria Fitness”.