Soverato, spacciavano droga nelle vie del centro cittadino: due arresti

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Soverato hanno notato transitare, nei pressi di viale Trento e Trieste, un’autovettura con due soggetti, poi identificati in Romano Ponzo, 48enne di Soverato, e Alessandro Aversa, 46enne di Davoli, mentre erano intenti ad effettuare dei movimenti sospetti.

Pertanto, dopo qualche minuto di osservazione, gli operanti hanno approfondito la vicenda, sorprendendo i due all’interno del mezzo, mentre, secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, cedevano uno spinello ad un giovane del posto. A quel punto, intervenuti nell’immediatezza, hanno rinvenuto e sequestrato la sostanza, segnalando poi l’acquirente all’Autorità amministrativa, quale assuntore di stupefacente. Successivamente, hanno esteso la perquisizione al veicolo ed ai domicili dei due, rinvenendo complessivamente 10 grammi di cocaina, 12 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana, 1 bilancino di precisione, dosi già confezionate di stupefacente, materiale per il confezionamento e 115 euro in banconote di vario taglio. Conseguentemente, Ponzo ed Aversa sono stati tratti in arresto per detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dal Sostituto Procuratore di turno. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, per i successivi accertamenti di rito.

La Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo per Ponzo la misura cautelare degli arresti domiciliari e per Aversa l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.