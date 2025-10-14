Sotterra decine di chili di droga in campagna: 28enne arrestato a Gioiosa Ionica

IL RINVENIMENTO E L’AVVIO DELLE INDAGINI

Le indagini sono scattate nel corso dell’estate: nell’assolato mese di luglio, infatti, i Carabinieri della Stazione di Gioiosa Ionica, supportati dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, incuriositi da alcuni ambigui movimenti nelle campagne, hanno organizzato diverse battute nella zona. Tra la fitta vegetazione, alcune tracce hanno insospettito i militari: non immaginavano che, sotterrati proprio sotto i loro piedi, ci fosse in realtà un intero deposito di sostanze stupefacenti. All’interno di alcuni fusti in plastica riesumati dal terreno, infatti, vi erano più di 30 chili di hashish e più di un chilo e mezzo di cocaina.

L’ARRESTO

All’ingente rinvenimento è seguita una scrupolosa attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri, che in breve tempo ha consentito di raccogliere importanti elementi a carico di un 28enne di Gioiosa Ionica, tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.