Sostegno allo sport, a Soriano il Comune concede un contributo straordinario di 7mila euro alla squadra di calcio

La somma di 7.000 euro è stata concessa dalla Giunta comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Bartone, all’Ags Soriano 2010 a titolo di “contributo a sostegno delle spese di iscrizione al Campionato di Eccellenza per la stagione 2019/2020” e di contributo “straordinario per la copertura parziale delle spese per la partecipazione al Campionato di Eccellenza 2017/2018”.

La decisione dell’Esecutivo scaturisce a seguito dell’istanza prodotta dal presidente della squadra Vincenzo Morabito anche per “implementare politiche sociali sul territorio attraverso lo sviluppo della scuola calcio”. La Giunta ha preso atto del ruolo svolto dalla compagine sportiva, visto “il coinvolgimento di numerosi sportivi e il raggiungimento di importanti obiettivi che conferiscono lustro alla comunità anche in ambito regionale”. Inoltre, nella delibera viene sottolineata la rilevanza “dell’avviamento alla pratica sportiva giovanile ed all’aggregazione sociale”.