Sostegno alle microimprese: al via “Riapri Calabria”

Le domande dell’Avviso “Riapri Calabria” per il sostegno alla liquidità delle microimprese operanti sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID19, dovranno essere inviate a partire dalle 10 del 4 giugno tramite piattaforma on line Fincalabra s.p.a. – società in house della Regione Calabria in conformità alle istruzioni tecniche presenti sul portale.



“Con questa misura – afferma Vito Pitaro, consigliere regionale di “Santelli Presidente” – la Regione ha inteso far fronte all’emergenza Covid-19, che ha fortemente colpito tutti i piccoli imprenditori e partite Iva, istituendo un fondo da 40 milioni di euro a loro sostegno mediante la concessione di un bonus una tantum di 2 mila euro”.

Gli aiuti saranno concessi alle imprese richiedenti, ovvero le microimprese che hanno registrato un fatturato compreso tra 5.000 e 150.000 euro nel corso dell’anno solare 2019, in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il funzionamento dello sportello sarà così disciplinato:

1) per la fase 1 – inserimento delle domande: aprirà il 29 maggio alle 10 e chiuderà il 3 giugno alle 18;

2) per la fase 2- invio della domanda (click day): aprirà alle 10 con chiusura alle 18 del 4 giugno;

3) per la fase 3 – invio degli allegati e finalizzazione della domanda: aprirà il 5 giugno alle 10 e chiuderà l’8 giugno alle 12

Nell’ambito del “Riparti Calabria” è altresì pubblicato in pre-informazione l’Avviso “Lavora Calabria” destinato alle PMI con fatturato relativo all’anno 2019 superiore a 150.000 euro operanti sul territorio

regionale e che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID19 attraverso un sostegno al pagamento dei salari dei dipendenti al fine di evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

L’aiuto è concesso aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto per 4 mesi a decorrere da aprile 2020, e va da un minimo di 2.500 euro per le PMI fino ad un ULA nel 2019 ad un massimo di 15.000 euro per le PMI da 20 ULA in poi.

“Alle misure ‘Riapri Calabria’ e ‘Lavora Calabria’ previste nell’ambito del Riparti Calabria – evidenzia l’esponente della maggioranza – si aggiungono molteplici interventi pianificati dalla Regione Calabria a guida Santelli, che appena insediatasi ha dovuto scontrarsi con la pandemia COVID-19, dimostrando sin da subito determinazione e coraggio nell’affrontare

l’emergenza e chiara visione politica nel prevedere una serie di misure a sostegno delle imprese e dei professionisti, dei cittadini e delle istituzioni, garantendo loro in tempi brevi e con procedure snelle il concreto sostegno ed il soddisfacimento del bisogno di liquidità.

“Esprimo piena condivisione – è il giudizio positivo manifestato da Pitaro – nell’ottima e strategica scelta di affidare a Fincalabra S.p.A. , Società in house della Regione Calabria, tutte le attività tecnico-amministrative nonché quelle finanziarie ed i controlli

connessi e conseguenti, nella certezza che, con l’utilizzo del proprio personale qualificato, contribuirà in tempi brevi, al raggiungimento degli obiettivi previsti; così come ha già fatto, contribuendo al superamento da parte della Regione Calabria del cosiddetto target “n+3” per l’annualità 2019 con le conseguenti premialità”.