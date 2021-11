Sostegno a Mimmo Lucano: La Strada e Giovani sulla Strada aderiscono alla manifestazione nazionale “Abbracciamo Riace”

Il Movimento La Strada e i Giovani sulla Strada aderiscono con Saverio Pazzano alla manifestazione nazionale “Abbracciamo Riace”, prevista per i giorni 6 e 7 novembre.



Saranno presenti per esprimere solidarietà e sostegno a Mimmo Lucano in nome di “ciò che – come riportano annunciando la partecipazione all’iniziativa – la sua persona e il borgo di Riace rappresentano nel mondo.

Gli ideali di accoglienza, inclusione, fratellanza e umanità praticati a Riace hanno fatto di un piccolo borgo della Locride un faro di civiltà in un’epoca per troppi versi disumana.

Per questo, Riace, per noi, sarà sempre casa, e Mimmo, per sempre, un amico”.