Sospetto caso di Coronavirus a Serra San Bruno

Potrebbe non essere finito l’incubo Coronavirus a Serra San Bruno. C’è infatti un caso monitorato attentamente dal Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia: si tratta di un uomo, rientrato dall’Albania, che ha già effettuato gli esami (test sierologico) in un laboratorio di analisi privato e che, considerati gli esiti, domani mattina sarà sottoposto a tampone. L’uomo, al momento, non avverte sintomi. Dunque, non si può abbassare la guardia e occorre continuare a rispettare le misure stabilite per il contenimento del contagio.