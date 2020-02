Sorpreso con un borsone di droga nel garage: arrestato

Mercoledì mattina, i Carabinieri della Stazione di Pellaro, hanno arrestato un 42enne reggino, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di sostanza stupefacente.

In particolare, i militari dell’Arma, durante la perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione dell’uomo lo hanno sorpreso detenere un borsone di colore rosso e nero, adagiato su un mobile in legno con all’interno sei buste termo-sigillate contenenti della marijuana per complessivi circa 2 kg. Il tutto è stato posto sotto sequestro per essere poi trasmesso al Ris di Messina per le analisi tossicologiche del caso.

L’uomo invece, è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e associato presso il carcere di Reggio Arghillà e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria.