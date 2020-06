Sorprese in vista delle elezioni comunali serresi: Michele Ciconte ospite di “On the news”

Sarà una puntata di “On the news” ricca di novità quella che sarà trasmessa in live streaming sabato a partire dalle 16 sulla pagina Facebook della stessa trasmissione e de “Il Meridio”.



Ospite del programma di approfondimento politico-sociale condotto da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) sarà l’esponente di Forza Italia Michele Ciconte.

Il rappresentante azzurro interverrà in merito all’evoluzione della situazione concernente le prossime elezioni comunali, spiegando la posizione del suo gruppo, le intenzioni ed i progetti per Serra San Bruno.

Non mancheranno temi di valenza regionale e nazionale con particolare riferimento alle possibili variazioni dell’assetto politico.