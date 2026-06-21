Soriero Presidente dell’Associazione ex parlamentari, Censore rinnova la stima: “Figura cardine per il Mezzogiorno”

“L’indicazione di Pino Soriero a Presidente dell’Associazione degli ex parlamentari della Repubblica è allo stesso tempo una buona notizia per la Calabria e un riconoscimento della validità delle idee e dei progetti di chi ha sempre guardato al domani con lungimiranza individuando le priorità e avviando percorsi idonei a stimolare la crescita economica, culturale e sociale”.

Il già deputato Bruno Censore saluta con soddisfazione l’elezione di Soriero, considerato “maestro politico e uomo dall’alta statura morale”, e conferma tutta la sua stima nei confronti di “una degli migliori figure istituzionali che la Calabria ha espresso negli ultimi decenni” a cui manifesta le sue più vive congratulazioni.

“Soriero – sostiene Censore – potrà essere ancora una volta un importante punto di riferimento a Montecitorio, anche vista la sua autorevolezza e la sua capacità di interpretare i processi. Nel corso della sua esperienza politica ha saputo rappresentare con saggezza il nostro territorio ed ha avuto l’intuizione di insistere sulla realizzazione della Trasversale delle Serre che costituisce un elemento essenziale per lo sviluppo della parte centrale della Calabria. Il suo contributo per il miglioramento qualitativo della democrazia – conclude Censore – è stato prezioso così come per il rilancio della questione relativa al divario tra le realtà settentrionali ed il Mezzogiorno”.