Sorical completa il piano assunzionale: 21 nuove assunzioni e stabilizzazione di 9 lavoratori storici dell’indotto

Sorical prosegue il percorso di rafforzamento della propria struttura organizzativa con la conclusione del piano assunzionale che ha consentito l’ingresso in azienda di 21 nuove unità lavorative tra personale amministrativo e tecnico-operativo. Alla presenza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, degli assessori regionali Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro, dell’Amministratore delegato di Sorical, Maurizio Nicolai, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sono stati sottoscritti i contratti di lavoro dei neoassunti.

Particolarmente significativa è la stabilizzazione di nove lavoratori storici provenienti dal cosiddetto “indotto”, rimasti inspiegabilmente esclusi dall’accordo sindacale del 2001 e in attesa di una definitiva soluzione da oltre ventitré anni. Per favorire il loro inserimento stabile, il Consiglio regionale aveva approvato una specifica norma che ha consentito di superare una vicenda rimasta aperta per oltre due decenni.

Con il completamento del piano assunzionale si chiude una fase attesa da anni e si apre una nuova stagione per Sorical. L’ingresso di nuove professionalità consentirà di rafforzare la capacità operativa dell’azienda, migliorare l’efficienza dei servizi e affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alla modernizzazione delle infrastrutture idriche regionali.

“Si tratta di un investimento concreto sulle persone e sulle competenze, indispensabile per garantire servizi sempre più efficaci ai cittadini calabresi” – è stato evidenziato nel corso dell’iniziativa.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro: “Queste assunzioni sono un segnale concreto di valorizzazione delle competenze e di rilancio di un settore strategico per la Calabria. Il rafforzamento della struttura operativa di Sorical costituisce un tassello fondamentale delle politiche regionali per la tutela delle risorse idriche e dell’ambiente. Disporre di personale qualificato significa migliorare la gestione delle reti e degli impianti, ridurre le criticità e garantire una maggiore sostenibilità del sistema idrico regionale. Le nuove assunzioni rappresentano quindi un investimento non solo occupazionale ma anche ambientale, a beneficio delle future generazioni. Il completamento del piano assunzionale di Sorical testimonia l’impegno della Regione nel costruire una pubblica amministrazione e società partecipate sempre più efficienti e vicine alle esigenze delle comunità”.

Sull’importanza della stabilizzazione dei lavoratori del cosiddetto indotto è intervenuto anche l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese: “Con questa operazione si chiude un altro storico bacino di precariato. Il risultato è stato raggiunto grazie a un costante confronto con le organizzazioni sindacali e alla chiara volontà politica della Regione di risolvere una problematica che si trascinava da troppo tempo. La norma approvata dal Consiglio regionale ha rappresentato uno strumento decisivo per garantire una soluzione giusta e definitiva a lavoratori che hanno atteso per oltre vent’anni il riconoscimento dei propri diritti. Questa stabilizzazione si inserisce nel più ampio quadro delle politiche del lavoro portate avanti dal Governo regionale, che si è posto l’obiettivo di superare progressivamente tutti i bacini di precariato, restituendo certezze e dignità a migliaia di lavoratori calabresi”.

Per l’Amministratore Nicolai: ″Oggi è una giornata molto importante per Sorical, perché si inserisce in quel percorso virtuoso di crescita dell’azienda e nelle prospettive che la vedono impegnata nel raggiungimento di un obiettivo strategico: diventare il gestore unico del Servizio Idrico Integrato re-gionale.

È chiaro che operiamo in un comparto ad alta intensità di lavoro e che, pertanto, le risorse umane, gli uomini e le donne che dovranno concretamente attuare questa trasformazione per la nostra regione, rappresentano un elemento fondamentale. Con la sottoscrizione dei contratti che celebriamo oggi non si è voluto dare enfasi a un momento di verifica o di semplice valorizzazione delle assunzioni. Si tratta, piuttosto, di un’occasione per testimoniare ancora una volta il processo di crescita di Sorical e il rafforzamento della sua dotazione di capitale umano. Un capitale umano qualificato, composto sia da professionisti selezionati attraverso un rigoroso processo di reclutamento affidato alla società Randstad di Milano, con il supporto di specialisti nella selezione del personale, sia da figure di comprovata esperienza già operanti nel settore e nell’indotto. Tutto questo si inserisce nella nuova fase di governance e nel nuovo mandato che l’Amministrazione re-gionale ha voluto affidare a Sorical, con l’obiettivo di mettere in campo le azioni più efficaci per realizzare nel più breve tempo possibile il Servizio Idrico Integrato regionale, superare definitivamente le procedure di infrazione che interessano il comparto della depurazione e garantire standard sempre più elevati nella qualità dei servizi offerti ai cittadini. L’obiettivo è quello di portare tali servizi ai massimi livelli di efficienza e qualità, accrescendo al contempo la soddisfazione dei cittadini, affinché possano riconoscere in Sorical un partner affidabile, un punto di riferimento e un esempio concreto di buona amministrazione. Comprendo che chi emette bollette non sia sempre visto con favore. Tuttavia, vi è la piena consapevolezza che l’impegno profuso è massimo e finalizzato a consentire una gestione moderna ed efficiente, capace di affiancare e sostituire le amministrazioni comunali nell’erogazione di un bene unico e fondamentale per la vita di tutti: l’acqua“.

La conclusione del piano assunzionale rappresenta dunque un importante traguardo per Sorical e per la Regione Calabria, confermando l’impegno delle istituzioni verso il rafforzamento dei servizi pubblici, la valorizzazione del capitale umano e la tutela del lavoro.