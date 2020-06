Sorical: “A Francica e San Costantino l’acqua è potabile”

“L’acqua erogata ai Comuni di Francica e San Costantino Calabro continua ad essere conforme ai parametri di legge”. Lo scrive la Sorical in due distinte note inviate ai Comuni, all’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia (Dipartimento Prevenzione) e al Dipartimento Salute della Regione Calabria.



L’Asp di Vibo, nel giorni scorsi, aveva proposto due distinti provvedimenti di divieto dell’utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano per contaminazione e superamento dei parametri di legge. In particolare per il Comune di Francica aveva riscontrato la presenza di Coliformi ed Escherichia coli, mentre per San Costantino il superamento dei parametri di nichel e ferro. Entrambi i prelievi dei campioni di acqua sono stati effettuati presso alcune fontanine pubbliche.

Sorical, nelle settimane scorse, in attuazione del proprio piano di autocontrollo ordinario, aveva già effettuato i controlli dei parametri dell’acqua, effettuando anche una ulteriore sessione di prove, utilizzando pure un laboratorio accreditato esterno. “Tutte le analisi effettuate, sia quelle del programma ordinario, sia quelle ordinate per dare una risposta al caso di specie, rendono evidente – è scritto nel comunicato – come l’acqua sia stata erogata con continuità e sempre nel rispetto dei parametri di legge.

A giudizio dei tecnici della Sorical sarebbe opportuno, in casi particolari come questi evidenziati, prima di diramare notizie di potenziale pericolo, che la ASP effettuasse una immediata nuova sessione di analisi, magari in contraddittorio, al fine di scongiurare qualsiasi pericolo e/o preoccupazioni per la salute dei cittadini”. Inoltre Sorical raccomanda che “prima della raccolta dei campioni venga fatta scorrere l’acqua per un tempo maggiore così da dare il tempo – termina la nota – di scaricare eventuali sedimenti o acque stagnanti presenti nelle condotte a monte delle fontanine pubbliche e questo soprattutto nei casi in cui le fontanine pubbliche siano poco utilizzate.