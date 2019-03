Soriano, Vincenzo Bartone annuncia la candidatura: “Il sogno è la fusione con Sorianello e Gerocarne”

Vincenzo Bartone lancia il guanto della sfida al sindaco Francesco Bartone e propone la lista “Rinascita Sorianese”. L’annuncio prende le forme di una lettera aperta ai cittadini nella quale vengono esposte le ragioni della decisione.



Di seguito, proponiamo il testo integrale:



Carissimi cittadini e cittadine,

“Rinascita Sorianese” è una coalizione di liberi cittadini che si riconoscono in un preciso programma amministrativo.

Condividendo gli stessi ideali e gli stessi valori abbiamo deciso di mettere a disposizione l’impegno personale caratterizzato da una grande forza di volontà e determinazione al fine di migliorare il proprio paese, Soriano, attraverso l’adozione di politiche volte a sviluppare ed ampliare i servizi, la qualità della vita nella sua quotidianità e creando opportunità per tutta la collettività.

Decisi e convinti a dare vita a questo movimento politico dopo le tante illusioni e le tante delusioni avute negli ultimi dieci anni da un’amministrazione incapace di risolvere problemi e di prospettare progetti e programmi per Soriano, abbiamo sentito il dovere di impegnarci direttamente nella politica nella speranza di poter coinvolgere le persone concretamente e fattivamente nel fare comune

Tocca a noi, e a voi, intraprendere un cammino virtuoso e riportare Soriano ad essere considerato punto di riferimento dei comuni delle Preserre, trovando soluzioni ed idee volte alla risoluzione di problematiche che interessano attualmente la nostra comunità relativi ai servizi, allo sport, al commercio, all’artigianato, all’imprenditoria e al sociale, perché riteniamo che il benessere può anche essere espressività di cultura.

Il sogno, il progetto politico più importante, è la fusione dei tre comuni (Soriano, Sorianello e Gerocarne) con la realizzazione di un’area produttiva e commerciale al bivio autostradale che porterà sviluppo e occupazione ai nostri territori e che farà di questo comune il più importante e popoloso nelle Preserre Vibonesi.

Tornare ad essere comunità attiva, valorizzata ed apprezzata nel suo insieme, è il nostro obiettivo primario, e il nostro motto è: “Il mondo nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e vivere i propri sogni”.

Proprio per questo motivo, il nostro nome e il nostro logo vogliono rappresentare la Rinascita sorianese. Le mani dei cittadini si elevano dalla terra per marcare le proprie origini, il tronco come segno di crescita, i rami per identificare le varie realtà esistenti, le foglie a simboleggiare le persone che formano la nostra comunità, mancano solo i frutti (Il futuro) che noi volutamente abbiamo omesso con la speranza di poter realizzare e condividere il sogno attraverso il vostro consenso…e costruire con Voi il futuro.