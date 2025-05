Soriano, si dimette la presidente del Consiglio comunale Francesca Monardo. Il sindaco Antonino De Nardo: “Grazie per le qualità morali dimostrate”

“Inaccettabili, ingiuste ed illegittime pressioni mediatiche” sarebbero alla base delle dimissioni del presidente del Consiglio comunale di Soriano Calabro, Francesca Monardo, presentate al fine di “preservare l’amministrazione ed il mio paese da ogni ulteriore ingiustificata forma di speculazione”. Nipote di Filippo Monardo, ex consigliere comunale di Sorianello arrestato nell’ambito dell’indagine “Doppia Curva”, di cui si sono occupate anche le reti nazionali, l’ormai ex esponente della maggioranza ha deciso di mollare e mettere freno al proliferare di polemiche. Nella missiva con cui ha comunicato la “sofferta” decisione, Francesca Monardo ha rimarcato “l’entusiasmo” che è stato alla base della sua volontà di scendere in campo, ma ha anche porto “le mie più umili scuse se, in qualche modo, tale difficile scelta può deludere le loro aspettative. Ma, alle volte, la vita pone davanti a dei bivi che impongono anche decisioni difficili e dolorose. Ho intrapreso, insieme alla mia squadra, un percorso virtuoso, durante il quale penso di aver dato tutta me stessa, nella mia semplicità e nella mia naturalezza, senza mai sottrarmi ai doveri ed ai compiti affidatimi”.

Pur “nel pieno rispetto delle Istituzioni e nel pieno rispetto e riconoscimento dell’esercizio del diritto di cronaca – ha precisato – mi sono sentita, tuttavia ‘trascinata’ e ‘catapultata’ in vicende recisamente avulse da me e dalla mia persona e che disconosco nella maniera più assoluta. Vicende, inoltre, completamente estranee al mio impegno politico, sempre esercitato con grande senso di responsabilità e spirito di abnegazione.

È stata per me – ha aggiunto – una violenza vedere la pubblicazione della mia foto e del mio nome in vicende di cronaca alle quali sono completamente estranea. Ed è stata una violenza denotare e osservare ingiustificate ed illegittime insinuazioni di tarli sulla mia persona, nonostante l’assoluta ed indiscutibile certezza della mia estraneità alle vicende oggetto di notizia”.

In serata, il sindaco Antonino De Nardo ha rivolto alla giovane un pensiero a mezzo social: “Grazie per l’impegno, la lealtà e l’affidabilità portata avanti, per il lavoro svolto con scrupolo e sensibilità politica. Grazie per la passione e la competenza che hai messo sin da subito a disposizione di tutti. Grazie per le tue qualità morali ed umane, il grande coraggio e l’alto senso di responsabilità dimostrato. Un esempio di cui orgogliosamente ci onoriamo di aver avuto come compagna e attrice primaria del percorso di speranza intrapreso. Faremo tesoro dei tuoi insegnamenti, mancherai a tutti noi”.