Soriano, si dimette il consigliere comunale Francesco D’Agostino

Francesco D’Agostino ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale. La decisione è giunta al termine di “una lunga riflessione” ed è stata espressa in una lettera carica di “rammarico” nella quale viene specificato che chi amministra deve principalmente essere una persona “onesta” e dotata di “qualità morali, umiltà, pazienza, equanimità, realismo” e della “capacità di superare situazioni conflittuali”.

“La leadership politica – sottolinea D’Agostino – deve generare il cambiamento ed indicare una visione verso cui muoversi” poiché “tutto ciò è fondamentale per determinare un risultato equo e di pubblico interesse”. Dunque, chi dirige un gruppo non deve “avere la presunzione di avere la soluzione, altrimenti si verifica la pretesa della superiorità rispetto agli altri” e non deve “dimenticare che prima di comandare bisogna obbedire, nel senso che bisogna essere consapevole delle regole a cui ognuno di noi è chiamato al rispetto”. Il motivo delle dimissioni è probabilmente rintracciabile nel passaggio successivo: “l’egocentrismo non può essere un valore vincente”. D’Agostino lascia quindi la carica di consigliere comunale ringraziando tutti coloro che lo hanno “votato e supportato”.