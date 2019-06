Soriano, si aprono le ante del quadro di San Domenico: tra suggestione ed emotività

L’apertura delle ante che custodiscono il quadro di San Domenico nel Santuario di Soriano Calabro è stata motivo di riflessione non solo nel centro delle Preserre vibonesi.

L’evento – apparentemente inspiegabile – è avvenuto quasi in concomitanza con l’incidente verificatosi in mattinata sulla Sp 18 a Vibo Valentia ed è stato immortalato dall’impianto interno di videosorveglianza. Domenica scorsa, inoltre, si era verificato il tragico incidente sulla Trasversale delle Serre in cui hanno perso la vita 3 ragazzi sorianesi. In molti, in considerazione delle circostanze, hanno subito gridato al miracolo: in realtà, su questo aspetto, sono diversi i motivi di dubbio che andrebbero approfonditi, a partire dal meccanismo di funzionamento di apertura delle ante.

Ad ogni modo, il sovrapporsi di fatti che toccano l’emotività delle persone e la casualità degli stessi fatti hanno generato un ampio dibattito fra i devoti e i non credenti.