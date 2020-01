Soriano, la manifestazione con Santelli e Mangialavori avrà luogo venerdì

Si svolgerà venerdì, alle 15, e non mercoledì, come inizialmente previsto, l’incontro con i cittadini della candidata alla Presidenza della Regione Calabria per il centrodestra Jole Santelli. All’evento, che avrà luogo nella sala consiliare del palazzo comunale di Soriano Calabro, prenderanno parte il sindaco Vincenzo Bartone ed il senatore Giuseppe Mangialavori.