Soriano, il sindaco replica al direttore dell’Istituto della Biblioteca: “Chiarisca sul proprio operato, ha lasciato il vuoto in eredità”

Il sindaco di Soriano Calabro, Vincenzo Bartone, controbatte alla nota inviata dal direttore dell’Istituto della Biblioteca Regionale Calabrese Francesco Bartone e sottolinea che la stessa non è pervenuta al Comune.

Il primo cittadino, oltre che alla nostra testata, invia la missiva anche alla controparte, alla Presidenza della Giunta regionale, al Consiglio regionale, al prefetto ed al comandante della locale Stazione dei Carabinieri e rivolge all’omonimo direttore e suo predecessore alcune domande: “è necessario rivolgersi al prefetto ed ai Carabinieri di Soriano Calabro, per un semplice Consiglio comunale in cui si chiede un incontro con la Regione per stabilire dei nuovi criteri di gestione e valorizzazione della Biblioteca Regionale calabrese? Per me è un insulto alla democrazia, è un tentativo un po’ maldestro di intimorire il Consiglio comunale nelle sue funzioni. Le chiedo, anziché minacciare vie legali perché non coglie l’occasione, invece, di rispondere a semplici domande che l’opinione pubblica aspetta da oltre un anno?”.



Gli interrogativi sono 4:

“È vero(a) o non è vero(a) la questione dei tappeti apparsa sul Quotidiano del Sud in data 11/07/2019? È vero o non è vero il fatto dei lampioni come asserisce il signor Capomolla in un articolo apparso nel Quotidiano del Sud in data 24.07.2019 che testualmente recita: ‘insistendo affinchè iniziassi i lavori’ doveva mettere i pali di illuminazioni presso la SP 57 poiché doveva accaparrarsi i voti degli abitanti di quella zona; e se malauguratamente fosse vero, a chi ha messo questi lampioni? È vero o non è vero il Mutuo con il Credito Sportivo con cui lei i suoi amministratori dovevano fare il campo sportivo, giusto articolo apparso su Zoom 24 in data 27/01/2017; È vero o non è vero dei 250mila euro, finanziamento da lei annunciato per fare parcheggi davanti al cimitero, giusto articolo da lei pubblicato sui giornali online Il Vizzarro e Zoom 24 in data 09-10/03/2016?”.

Il sindaco prosegue il contrattacco e afferma: “è per questi motivi che lei dovrebbe delucidare nel merito di quanto sopra, alle autorità a cui si è rivolto; al prefetto di Vibo Valentia, ai Carabinieri di Soriano Calabro, non certo per un Consiglio comunale dove si chiede, ripeto, una ‘Gestione pluralista dell’Istituto della Biblioteca Regionale Calabrese. Istanza alla Regione Calabria per una Riforma’. È per questi motivi che, se fossero veritieri, lei si dovrebbe dimettere dal ruolo che le è stato attribuito. In ogni caso, stia tranquillo circa ‘l’ingerenza politica nella Biblioteca Calabrese’, la mia non è ingerenza, è soltanto la volontà politica di valorizzare la gestione della Biblioteca Regionale Calabrese affinché non si disperda quel patrimonio culturale calabrese costituito da mio zio Nicola Provenzano e da me sindaco, illo tempore, negli anni 1993-2002 nella quale lei ‘stimato architetto’ e ‘uomo di cultura’ si è accomodato. E giacché ci siamo – conclude – ci dica cosa ha fatto lei, quali e quanti finanziamenti ha ottenuto per valorizzare questa biblioteca, nei 10 anni in cui lei era sindaco, presidente e direttore. Il ‘nulla’ è peggio del vuoto che lei ci ha lasciato in eredità”.