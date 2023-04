Soriano, gli spunti di riflessione dello spettacolo “La Magara”

Giovedì scorso, nelle sale del convento di San Domenico a Soriano Calabro, grazie al contributo degli sponsor che hanno accolto la richiesta della Commissione pari opportunità “Raffaela Calitri”, finanziando lo spettacolo è andata in scena “La Magara”, della compagnia teatrale “Confine Incerto”. La pièce nata nel 2014, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il premio della critica al Fringe Festival di Roma.

La storia di Cecilia Faragò oltrepassa il tempo e lo spazio rivivendo nella superba Emi Bianchi che con generosità dà corpo e voce a quella donna che nel 1769 ha portato avanti la sua personale battaglia contro chi l’aveva ingiustamente accusata di essere una Magara, appunto, e di aver cagionato la morte di un prelato con mezzi magici. La sua storia, come fosse un’eco nazionale, ha liberato tutte le donne dall’accusa di stregoneria per volere del re Ferdinando IV.

Le donne della Commissione hanno presentato lo spettacolo, schierate, come fossero amazzoni, davanti al proscenio.

Un momento corale che hanno voluto proporre a un pubblico attento perché diventasse spunto di riflessione. Si sono chieste, rivolgendo la domanda anche ai presenti: «Noi siamo streghe e perché?» Ognuna di loro ha dato una risposta a una domanda che, per quanto possa sembrare anacronistica, è ancora piena di senso. Hanno esplorato e condiviso le loro storie, con la speranza che tutti i presenti, ponendosi la medesima domanda, riuscissero a guardare dentro di sé liberi dal giudizio.

Qualcuna ha ammesso di provare dispiacere per esserlo stata meno di quanto avrebbe voluto e potuto, qualche altra ha affermato di riconoscersi, ma essere ancora affascinata dalla figura della fata. Tutte, certamente, hanno intrapreso la strada della consapevolezza. In quelle voci si possono ascoltare tutte le donne che almeno una volta nella vita hanno sentito il peso di una cultura patriarcale, basata su schemi e convenzioni che fanno della donna colei che deve obbedire. Hanno anche ricordato le donne che, come quelle iraniane, si trovano a combattere contro un sistema che non le riconosce, e che per affermare sé stesse, sono costrette a mettere a repentaglio la loro stessa vita nel silenzio generale. È stato sottolineato come le libertà di cui godiamo oggi non siano solo frutto delle grandi battaglie condotte con consapevolezza, ma anche della somma di tanti piccoli gesti di ribellione e di indipendenza, a volte anche inconsapevoli, che sommati nel tempo, hanno portato a un lento cambiamento della società.

La storia ha liberato Cecilia Faragò. Lo spettacolo si è concluso con un lungo applauso ed Emi Bianchi ha smesso i panni della sua eroina per parlare al pubblico raccontando come la vita di quella donna sia l’orgoglio di un’intera regione.

Il difficile percorso, iniziato proprio in questa terra con l’abolizione del reato di stregoneria, ha bisogno di nuove streghe, per compiersi. Ognuno è andato via con una domanda in più: la risposta non tarderà ad arrivare…