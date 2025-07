Soriano, FdI: “Commissione d’accesso sia l’occasione per migliorare la gestione amministrativa e rafforzare la fiducia nei cittadini”

“Le vicende che hanno investito la nostra comunità a seguito dell’arrivo della commissione d’accesso al comune di soriano calabro ci impone una attenta riflessione politica ed è per tale motivo che abbiamo voluto riflettere e attendere prima di intervenire su ciò che sta accadendo. Esprimiamo da subito pieno sostegno all’azione della commissione d’accesso, ma il senso di responsabilità di un partito politico si manifesta con l’azione politica sul territorio e col tenere sempre presente gli interessi dei suoi cittadini”.

È quanto si legge in una nota del Circolo di Fratelli d’Italia “Alto Mesima” di Soriano Calabro che spiega: “di norma le commissioni d’accesso vengono mandate in un comune quando si sospetta che vi siano infiltrazioni di natura mafiosa o condizionamenti che compromettono il buon andamento dell’amministrazione quindi la commissione d’accesso, nominata dal prefetto, ha il compito di verificare la presenza di tali elementi e se confermati può portare allo scioglimento del consiglio comunale . L’argomento principale – precisa il partito di destra – è quello della legalità che diventa un’esigenza fondamentale della vita sociale se si vuole promuovere il pieno sviluppo della persona umana, la costituzione del bene comune e la giustizia sociale. Per tali motivi riteniamo che l’autentica legalità trova la sua motivazione nella moralità dell’essere umano e nel suo senso etico. Spesso siamo chiamati a confrontarci con realtà in cui la parola legalità, usata e abusata da molti, riesce ad essere faticosamente presente nel nostro quotidiano. Anzi diciamolo pure che la legalità fa sempre più fatica nell’assolvere ai propri compiti, ovvero garantire I diritti dei cittadini e il rispetto delle regole della convivenza civile. Le storture che dobbiamo evitare sono tante come episodi di diritti calpestati, di regole violate, con onestà diciamo che la legalità non sta attraversando un buon momento, impigliata in una rete fatta di crisi, sofferenza e malessere per questo è necessario continuare a discutere senza concedersi il lusso del silenzio. Perché è del tutto evidente – precisa il Circolo di FdI – che senza legalità e giustizia la qualità della convivenza deperisce. Il sindaco ha sostenuto che la commissione d’accesso sarà il banco di prova che servirà a sgomberare ogni minima ombra di dubbio sull’azione amministrativa e sulla integrità civile e morale della stessa e di questo siamo fermamente convinti, d’altronde da quando si è insediata questa amministrazione il consiglio comunale ha cercato di comprendere le reali esigenze dei suoi cittadini. È chiaro che alla luce di quanto sta accadendo risulta ancora più improcrastinabile ribadire i valori della partecipazione, della coesione e della giustizia sociale. Noi come partito rivendichiamo di appartenere e operare in una comunità con una storia e profonde radici che non possono e non devono essere offuscate da realtà che, pur avendo aspetti circoscritti di fenomeni altamente nocivi, non incidono nel tessuto sociale e politico. Riteniamo che la comunità sorianese ha propri anticorpi che formano una barriera invalicabile di detti fenomeni. Ed è per tali motivi – è la conclusione – che consideriamo un ulteriore elemento favorevole la commissione d’accesso sicuramente istituita per garantire la trasparenza e il controllo negli atti pubblici e che ci auguriamo possa trasformarsi in una opportunità per migliorare la gestione amministrativa e rafforzare la fiducia nei cittadini”.