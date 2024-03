Soriano, D’Agostino guarda avanti: “Essenziale la nascita di un progetto politico con una visione comune a tutti i cittadini”

L’avvicinarsi delle elezioni amministrative spinge a nuove considerazioni gli attori politici locali che riflettono sul passato e guardano al futuro. Nel dibattito, s’inserisce il segretario cittadino del circolo “Valle del Mesima” Francesco D’Agostino che parte da lontano per poi scendere nella specifica realtà di Soriano Calabro.

“Alcuni filosofi – premette l’esponente di destra – sostengono che viviamo un periodo cosiddetto ‘liquid modernity’ e ciò significa che se si vuole accettare il proprio tempo o essere accettati occorre diventare liquidi, indeterminati privi di una reale e solida sostanza. Questa liquidità in politica si chiama trasformismo, nella vita di tutti i giorni opportunismo. Chi, invece, rivendica un’identità si pone come una realtà corposa, ingombrante che si oppone a una realtà sfumata e sfuggente”.

D’Agostino s’interroga sul concetto stesso di identità e ricorda che “come diceva sant’Agostino, l’identità è qualcosa che ognuno sa cos’è e poi, quando si va a definirla, nessuno la sa più. Possiamo dire – aggiunge – che l’identità è l’espressione dei rapporti che legano un gruppo sociale, e un gruppo sociale legato da questi rapporti non può che essere una comunità. Quindi possiamo senza dubbio affermare che non si può e non si deve rinunciare alla propria identità perché altrimenti si destabilizza le strutture in cui l’uomo è da sempre inserito, la politica, la cultura, la famiglia”. Il ragionamento si concentra naturalmente sull’agone politico, dove “bisogna essere sempre davanti agli altri per servire e per poter accettare le proprie responsabilità, perché le responsabilità non rimandano a nomine e prebende ma a tutti quegli atti e comportamenti che esaltano il senso del dovere, il che comporta l’essere intransigenti, fermi al proprio posto di dovere e di lavoro”. “Per questo – rimarca D’Agostino – non basta predicare ma si deve essere di esempio nella vita politica e sociale. Prima di predicare agli altri bisogna agire su se stessi onde evitare di cadere nelle volgarità. Certo – rileva – non sta a noi di FdI dire se sia giusto o no che una parte della comunità sorianese sia stata tradita e abbandonata da chi era stato demandato a rappresentarla, ma a quei cittadini rimasti orfani dei loro rappresentanti. Il dato di fatto, il dato oggettivo è che non sono stati presenti nel Consiglio comunale gli eletti della lista perdente, impedendo, di fatto, un confronto politico concreto e civile. Questo mutismo, questo modo di fare ha prodotto solo rancore e ciò non fa bene alla nostra comunità che aspira a diventare sempre più grande e forte”. D’Agostino fa notare che coloro che hanno rassegnato le dimissioni “hanno fatto venire meno la volontà del popolo sorianese espressa col voto, minando, di fatto, le basi della nostra democrazia”. Alla luce questa riflessione, D’Agostino conclude che “è essenziale la nascita di un progetto politico con una visione comune a tutti i cittadini” e cita Ezra Pound: “Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui”.