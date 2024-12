Soriano Calabro, sequestrati 1200 petardi destinati alla vendita senza autorizzazione

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando provinciale di Vibo Valentia, finalizzati alla ricerca di materiale esplodente, i Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione situata nel centro abitato. Durante l’attività, i militari hanno rinvenuto all’interno di un gazebo pertinente l’abitazione un totale di 1200 petardi di categoria P1 detenuti senza la prescritta autorizzazione di PS e destinati alla vendita. Il materiale pirotecnico è stato immediatamente sottoposto a sequestro e il presunto responsabile denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo.

I controlli in corso, ulteriormente rafforzati in vista delle festività di fine anno, fanno parte del continuo impegno del Comando provinciale Carabinieri di Vibo Valentia per garantire la sicurezza della collettività e prevenire la diffusione di materiale esplodente non autorizzato, con particolare attenzione in questo periodo.