Soriano Calabro. Biblioteca calabrese senza personale, il direttore Bartone: “Via le menzogne, ci siamo già mossi”

“Ancora schermaglie da politica da quattro soldi di chi a Soriano Calabro crede di essere il deus ex machina su tutto, anche su questioni meramente culturali e di gestione non di sua competenza”.

È quanto dichiara il direttore e presidente della Biblioteca calabrese, Francesco Bartone.

“Tra menzogne animate da rivalse, acredini e odio personali – sostiene – qualcuno cerca maldestramente di spostare polemiche altrove cercando di travisare i veri fatti.

La Regione Calabria in ossequio al Dr 3184/2018 che prevede la riorganizzazione del personale regionale ha momentaneamente ‘comandato’ tutto il suo personale direttamente nei diversi propri uffici territoriali tra cui anche le tre persone della Biblioteca calabrese”.

“Ci siamo già mossi e per tempo, sostenuti dal consigliere Michele Mirabello – aggiunge il direttore Bartone – presso l’Assessorato regionale competente (assessore Maria Teresa Fragomeni) per far tornare il personale e proseguire il normale funzionamento. Si spera quanto prima di proseguire nella normalità e a regime. E comunque non è la prima volta che ciò accade, per ben due volte con la gestione Nicola Provenzano. E allora – conclude – ci lascino lavorare e fare cultura e non essere ostacolati da chi cultura non ha”.