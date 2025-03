Soriano, cade in casa e rimane a terra per giorni: anziano soccorso dalla Polizia

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha soccorso un anziano signore riverso a terra, in stato di semi coscienza, presso la propria abitazione di Soriano Calabro. In particolare, gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Vibo Valentia, impegnati in attività di controllo della statale 182, durante il transito nel centro cittadino di Soriano, sono stati avvicinati da un passante che rappresentava come da qualche giorno non aveva notizie di un proprio conoscente e di essere anche molto preoccupato stante l’età di quest’ultimo. Gli agenti, quindi, individuata l’abitazione, e dopo aver tentato più volte di richiamare l’attenzione dell’occupante mediante l’uso del citofono, hanno provato ad aprire il portone di ingresso senza successo.

A questo punto, formatosi un capannello di astanti, gli agenti hanno recuperato una scala di fortuna che ha consentito loro di raggiungere una finestra dell’abitazione, attraverso la quale sono riusciti ad aprire un varco per accedere all’interno dell’abitazione. Quindi si sono accorti da subito che all’interno della cucina-soggiorno vi era un anziano signore riverso a terra in stato di semi coscienza e vistosamente dolorante. Gli agenti della stradale hanno tentato subito un primo contatto con la persona, la quale, a stento, ha riferito di essere caduto in casa da qualche giorno e che stante i dolori non era riuscito più a rialzarsi. Considerata la situazione e le precarie condizioni dell’anziano signore, è stato richiesto l’immediato intervento di una unità 118 che prontamente è giunta presso l’abitazione e ha provveduto a trasferire la persona presso l’ospedale di Vibo Valentia dove è stato affidato e ricoverato per le cure del caso.